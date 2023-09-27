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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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نقيب الصحفيين يكشف أسباب إقالة عبد الرؤوف خليفة من منصبه وإحالته للتحقيق

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن عبد الرؤوف خليفة يعلن عن صفحته أنه قام بإنشاء جمعية، وهذه الجمعية تمارس نفس النشاط الخاص بلجنة الإسكان في نقابة الصحفيين، وهذا تعارض مصالح، وتعارض الدور الذي كان يقدمه داخل النقابة، وكان هذا الأمر له أصل قديم، وكان قد طٌرح داخل المجلس في بدايته بدعوى إنشاء جمعية داخل النقابة، في محاولة لتحقيق أكبر إفادة ممكنة. 

نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل إيقاف عبد الرؤوف خليفة

وأضاف "البلشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه أقر بالموافقة على هذه اللجنة رغم رفضه وفقا لرأي الأغلبية، ويتم إنشائها تحت غطاء النقابة، وحينما تم اتخاذ إجراءات في النقابة، فوجئ أن عبد الرؤوف خليفة حصل على توكيلات من أشخاص لإنشاء الجمعية وسيؤسس جمعية دون العرض على المجلس، وتم إبلاغه بإيقاف كافة الإجراءات لحين عرضها على المجلس في انعقاده الكامل. 

 واستكمل نقيب الصحفيين، أن عبد الرؤوف خليفة سحب كافة الأوراق الخاصة باللجنة، وأن هذه الأوراق شأن خاص به وليس بنقابة الصحفيين، وتواصل بنفسه معه، وتحدث أن الجمعية ستؤسس من خلال النقابة، ألا أنه فوجئ بالرد من عبد الرؤوف خليفة بالرفض، لافتا إلى أن الملف انتهى بإيقاف كل إجراءات تأسيس الجمعية، مع مخاطبة وزارة التضامن بإلغاء كافة الإجراءات، مع المناشدة بعدم تأسيس أي جمعية تحمل اسم الصحفيين. 

وتابع نقيب الصحفيين، أنه بعد شهور فوجئ بالإعلان عن جميعة خارج لجنة الإسكان، وتم دعوة المجلس اليوم لاتخاذ قرارات وغاب عبد الرؤوف خليفة عن جلسة اليوم، وتم عرض البيان الذي تم إصداره وإذا خالفت الحقيقة كلمة للمجلس حق أن يحاسبه، موضحا أن عبد الرؤوف خليفة أسس جمعية خارج النقابة. 

واستكمل، أنه كان حريص من الأمس على محاولة حل الأمر، وطالب من الزملاء الاتصال به وعرض الأمر عليه، وأن عبد الرؤوف خليفة لديه فرصة لتوضيح أسباب تأسيس الجمعية، وانصياعه للنقابة والتراجع عنها، ألا أنه جاء شكوى من 189 عضو نقابي يطالبون بإحالة الأمر للتحقيق، ومازال التوقيعات جارية على هذه الشكوى، مع وقف أعمال الجمعية، فضلا عن شكوى أخرى من أكثر من 100 عضو آخرين بضرورة مخاطبة الجهات الرسمية بإيقاف عمل الجمعية لتعارضها مع النشاط النقابي، مع شكوى ثالثة من أحد الزملاء يتهم عبد الرؤوف خليفة بتهديده في حوار مسجل. 

وأردف، أنه تم اتخاذ قرار إعفاء عبد الرؤوف خليفة من منصبه كرئيس لجنة الإسكان، مع إحالته للتحقيق، ومخاطبة التضامن لوقف نشاط الجمعية. 

نقيب الصحفيين عبد الرؤوف خليفة إيقاف عبد الرؤوف خليفة أحمد موسى قناة صدي البلد

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