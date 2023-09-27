عبد الرؤوف خليفة: أكثر من 3 آلاف صحفي طلبوا التواجد في الجمعية الجديدة

رد الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على تصريحات نقيب الصحفيين حول إقالته من منصبه بسبب تأسيس جمعية للجنة الإسكان خارج النقابة وهي ما يعد كيانا موازيا لنقابة الصحفيين، قائلا إن نقيب الصحفيين يترك كل الكيانات الموازية الصحفية في مصر، ويتحدث عن جمعية شرعية حصلت على الموافقات الرسمية القانونية، مؤكدا أنه لا يعمل إلا تحت مظلة القانون، لافتًا إلى أن وزارة التضامن وافقت على تأسيس الجمعية وحصلت على الإشهار.

عبد الرؤوف خليفة يرد على نقيب الصحفيين

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه توجد جهات في الدولة تمنح مميزات للجمعيات الأهلية لا يتم منحها للنقابات، وبالتالي تلك الجمعية ستكون فائدة للصحفيين خارج نقابة الصحفيين، وتم الحصول على توقيعات من مجلس النقابة بالإجماع أن تكون الجمعية تحت غطاء النقابة، خاصة أن قانون الجمعيات الأهلية يمنع استغلال الجمعيات في أي عمل نقابي.

وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن لديه طلبات في الجمعية تصل لـ أكثر من 3 آلاف صحفي نقابي، إذ أن الصحفيين يبحثون عن من يساعدهم، ولا يوجد أي تضارب بين رئاسته للجنة الإسكان في نقابة الصحفيين وتأسيس الجمعية.

واستكمل، أنه لم يحضر اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم لإقالته من منصبه ومخاطبة وزارة التضامن بسبب تعبه، موضحا أن قرار إقالته كان قرارا مسبقا، وهو أكبر من تلك الأمور، "أنا مطلبش أكون رئيس لجنة الإسكان، أنا شفت مواقف في النقابة لم أتخيلها على الإطلاق، وخناقات وصراعات على المناصب، اللي مش عاوز لجنة يسيبها وأنا هاخدها".

وأشار إلى أنه نجح في الحصول على 600 شقة في 5 مدن مختلفة لأول مرة في تاريخ نقابة الصحفيين، وحقق نجاحات كبيرة في لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين.