عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الرؤوف خليفة: أكثر من 3 آلاف صحفي طلبوا التواجد في الجمعية الجديدة

عبد الرؤوف خليفة
عبد الرؤوف خليفة

رد الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على تصريحات نقيب الصحفيين حول إقالته من منصبه بسبب تأسيس جمعية للجنة الإسكان خارج النقابة وهي ما يعد كيانا موازيا لنقابة الصحفيين، قائلا إن نقيب الصحفيين يترك كل الكيانات الموازية الصحفية في مصر، ويتحدث عن جمعية شرعية حصلت على الموافقات الرسمية القانونية، مؤكدا أنه لا يعمل إلا تحت مظلة القانون، لافتًا إلى أن وزارة التضامن وافقت على تأسيس الجمعية وحصلت على الإشهار. 

عبد الرؤوف خليفة يرد على نقيب الصحفيين 

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه توجد جهات في الدولة تمنح مميزات للجمعيات الأهلية لا يتم منحها للنقابات، وبالتالي تلك الجمعية ستكون فائدة للصحفيين خارج نقابة الصحفيين، وتم الحصول على توقيعات من مجلس النقابة بالإجماع أن تكون الجمعية تحت غطاء النقابة، خاصة أن قانون الجمعيات الأهلية يمنع استغلال الجمعيات في أي عمل نقابي. 

وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن لديه طلبات في الجمعية تصل لـ أكثر من 3 آلاف صحفي نقابي، إذ أن الصحفيين يبحثون عن من يساعدهم، ولا يوجد أي تضارب بين رئاسته للجنة الإسكان في نقابة الصحفيين وتأسيس الجمعية. 

واستكمل، أنه لم يحضر اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم لإقالته من منصبه ومخاطبة وزارة التضامن بسبب تعبه، موضحا أن قرار إقالته كان قرارا مسبقا، وهو أكبر من تلك الأمور، "أنا مطلبش أكون رئيس لجنة الإسكان، أنا شفت مواقف في النقابة لم أتخيلها على الإطلاق، وخناقات وصراعات على المناصب، اللي مش عاوز لجنة يسيبها وأنا هاخدها". 

وأشار إلى أنه نجح في الحصول على 600 شقة في 5 مدن مختلفة لأول مرة في تاريخ نقابة الصحفيين، وحقق نجاحات كبيرة في لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين. 

نقابة الصحفيين عبد الرؤوف خليفة الكيانات الموازية برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية جريمة المهندسين: المتهم ضمني إليه وكان عايز يدخلني المحل بالعافية

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

رحيل باتشيكو| مدرب البنك الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن بيراميدز

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

أحد أبطال معركة الدبابات: منعنا العدو من دخول الإسماعيلية عبر الثغرة

«الأزمة قرّبت تنتهي».. بشرة خير من السيسي للشعب خلال احتفالية المولد النبوي|فيديوجراف

تشيلسي يتأهل لثمن نهائي كأس كاراباو بالفوز على برايتون

في ليلة غياب صلاح.. ليفربول يتأهل لثمن نهائي كأس كاراباو

العريف أبو العباس: رفضنا الإفطار في حرب أكتوبر رغم صدور فتوى تبيحه

برلمانية تطالب بإنشاء مصانع جديدة للغزل والنسيج لزيادة التصدير للخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة الإدارة للاعبين|غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل لقاء سان جورج.. والبحث مستمر عن مهاجم

مش هتعرفها.. ياسمين الخطيب بدون مكياج تثير الجدل على السوشيال ميديا

مش سهلة .. ياسمين عز تخرج عن صمتها بعد طردها في دبي

سخرية نيشان.. تسريب صور ياسمين عز أثناء منعها من دخول منتدى الإعلام بدبي

فيديو

حقيقة رحيل كولر وتهديد كهربا.. أزمات الأهلي تتصدر التريند

مصرع وإصابة 250 شخصًا.. تفاصيل وأسباب حريق قاعة أفراح في العراق «فيديوجراف»

رفضت تتجوزه | صدمة في جريمة جامعة القاهرة

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ