فيديو لحادثة لعبة الملاهي يثير ذهول رواد السوشيال ميديا بكندا

لحظات من الرعب بلغت حوالي 30 دقيقة قد عاشها البعض في منتزه ترفيهي بكندا، حيث أدى تعطل للعبة ملاهي إلى إبقائهم معلقين في الجو.

وقد أشار مسؤولو مدينة الملاهي إن تلك اللعبة قد انقلبت مع وجود بعض الأشخاص على متنها، فيما قد تدخل بعض من موظفي الصيانة في محاولة لإنقاذ تلك الموقف.

وقد أبلغ شخصان عن معاناتهم من ألم في الصدر، وقد قاموا بتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مكان الحادث.



وقد كان سبنسر باركهاوس، والذي يبلغ من العمر11 عاما، وشقيقته ماكنزي والذي يبلغ من العمر 15 عاما، من بين هؤلاء الركاب الذين قد علقوا في الجو لساعات.

وقالا كلاهما إنه عندما قد توقفت اللعبة وذلك لأول مرة، فقد افترضا كلا منهما أن ذلك كان جزءا من الحماس الذي يتخلل التجربة، إلا أنهما قد أدركا أن هناك خطأ ما عند تواجد بعض من سيارات الإسعاف في المكان.