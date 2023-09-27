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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المتهم مكانش طبيعي.. صديقة ضحية جامعة القاهرة تكشف تفاصيل صادمة عن الحادث|فيديو

ضحية جامعة القاهرة
ضحية جامعة القاهرة

 قالت الدكتورة وفاء بكير صديقة ضحية جامعة القاهرة، إن صديقتها موظفة  كلية الآثار من قبل زميلها كانت مثل ملاك الذي يعيش وسط الناس، متابعاً: “قمة في الأخلاق والأدب”.


وأضافت صديقة ضحية جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة mbc مصر، اليوم: "المتهم مكانش طبيعي خالص واتخانق مع مدير الكلية في رعاية الشباب، والضحية كانت شاهدة على الواقعة وشهدت عليه".

 المتهم أحرق سيارة ضحية جامعة القاهرة


وأشارت صديقة ضحية جامعة القاهرة إلى أن المتهم أحرق سيارة ضحية جامعة القاهرة أمام منزلها بسبب شهادتها ضده في التشاجر الذي تم بينه وبين مدير الكلية.


وأرسلت مديرية أمن الجيزة عددًا من المأموريات لمطاردة المتهم بإنهاء حياة موظفة كلية الآثار عقب هروبه صباح اليوم فور ارتكابه الجريمة.

وتتبع فريق البحث بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية خط سير هروب المتهم من خلال رصد كاميرات المراقبة استقلاله سيارة ملاكي وخروجه من الجامعة حيث تم تعميم نشرة بأرقام ومواصفات السيارة ورصد الأماكن التي يتردد عليها المتهم لضبطه.


وكشفت التحريات مفاجآت جديدة حول واقعة إنهاء حياة موظفة كلية الآثار بـ جامعة القاهرة، داخل مبنى الشباب والرياضة حيث شرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المجني عليها تدعى نورهان حسين بالغة من العمر 29 عاما، وقام المتهم بإطلاق النيران عليها حيث قام بالدخول إلى مكتب الشباب والرياضة في كلية الآثار وأطلق عليها النيران وفر هاربًا، وتم نقلها إلى مستشفى الجامعة ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إنقاذها.

رفضته حرق سيارتها 


وتبين من التحريات الأمنية لمباحث الجيزة، أن المتهم كان يعمل موظفًا في الجامعة وقام بإضرام النيران في سيارتها قبل 5 سنوات، بسبب تقدمه لخطبتها ورفضها الزواج منه وتم عزله من الجامعة بسبب سوء السلوك، إلا أنه حضر إليها صباح اليوم وأطلق عليها 4 رصاصات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بقيام شخص بإطلاق النيران على سيدة داخل مكتب الشباب والرياضة في كلية الآثار بـ جامعة القاهرة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.


 

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