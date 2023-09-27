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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعميم نشرة بسيارته.. فرق بحث تتعقب المتهم بانهاء حياة موظفة جامعة القاهرة

نورهان المجني عليها
نورهان المجني عليها

ارسلت مديرية أمن الجيزة عددا من الماموريات لمطاردة المتهم بانهاء حياة موظفة كلية الآثار عقب هروبه صباح اليوم فور ارتكابه الجريمة.

وتتبع فريق البحث بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية خط سير هروب المتهم من خلال رصد كاميرات المراقبة استقلاله سيارة ملاكي وخروجه من الجامعة حيث تم تعميم نشرة بارقام ومواصفات السيارة ورصد الاماكن التي يتردد عليها المتهم لضبطه.

 

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وكشفت التحريات مفاجآت جديدة حول واقعة انهاء حياة موظفة كلية الاثار بجامعة القاهرة، داخل مبنى الشباب والرياضة حيث شرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المجني عليها تدعى نورهان حسين بالغة من العمر 29 عاما، وقام المتهم بإطلاق النيران عليها حيث قام بالدخول إلى مكتب الشباب والرياضة في كلية الآثار وأطلق عليها النيران وفر هاربا، وتم نقلها إلى مستشفى الجامعة ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إنقاذها.

رفضته حرق سيارتها 

وتبين من التحريات الأمنية لمباحث الجيزة، أن المتهم كان يعمل موظفا في الجامعة وقام بإضرام النيران في سيارتها قبل 5 سنوات، بسبب تقدمه لخطبتها ورفضها الزواج منه وتم عزله من الجامعة بسبب سوء السلوك، إلا انه حضر إليها صباح اليوم واطلق عليها 4 رصاصات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بقيام شخص بإطلاق النيران على سيدة داخل مكتب الشباب والرياضة في كلية الآثار بـ جامعة القاهرة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.

 

رصاص داخل المكتب 

 

وقال شهود العيان على الواقعة، إنهم أثناء تواجدهم بمحيط مكتب الشباب والرياضة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، استمعوا لأصوات طلقات نارية، وتبين لهم قيام شخص بإطلاق النيران على سيدة ثم هروبه من الجامعة، ونقل السيدة إلى مستشفى الجامعة بين الحياة والموت.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شخص بإطلاق النيران على سيدة داخل مكتب الشباب والرياضة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، ونقلها بين الحياة والموت إلى مستشفى الجامعة لمحاولة إنقاذها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، التحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم بإطلاق النيران على السيدة داخل كلية الآثار في جامعة القاهرة، وتفريغ كاميرات المراقبة في الجامعة وتحديد هوية المتهم.

وفرضت الأجهزة الأمنية في الجيزة كردون أمني داخل كلية الاثار، وتم نقل الموظفة إلى مستشفى الجامعة بميدان الجيزة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جامعة القاهرة موظفة كلية الآثار تعميم نشرة بسيارته انهاء حياة موظفة موظفة جامعة القاهرة

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