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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 رصاصات 9 مم اخترقت جسدها.. تفاصيل مناظرة جثمان موظفة جامعة القاهرة

صدى البلد

كشفت مناظرة نيابة جنوب الجيزة الكلية لجثمان موظفة أطلق زميلها عليها الرصاص داخل جامعة القاهرة عن إصابة المجني عليها بـ4 رصاصات في أنحاء متفرقة من الجسد أحدثت بعضها فتحات دخول وخروج. 

 

وأسفرت المعاينة الأولية عن أن الرصاصات أطلقت من طبنجة عيار 9 مم فكلفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية برفع فوارغ الطلقات من مسرح الجريمة. 

 

وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى مبنى كلية الآثار بجامعة القاهرة لإجراء المعاينات اللازمة للحادث، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

 

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وتبين التقاطها صورًا للأحداث حتى لحظة هروب المتهم من مبنى رعاية الشباب بالكلية.

 

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موظف أنهى حياة زميلته.. مدير أمن الجيزة يرأس فريق البحث بجريمة جامعة القاهرة

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إطلاق نار في جامعة القاهرة.. موظف ينهي حياة زميلته بكلية الآثار

وأطلق موظف النيران على زميلته داخل مبني رعاية الشباب داخل كلية الآثار، بجامعة القاهرة صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مفارقتها الحياة في الحال وفر هاربا، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

 

بلاغ في الحرم الجامعي 

 

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وجار فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.

 

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الجيزة، يفيد بلاغا من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف بالجامعة بدخول مبنى رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدى الموظفات أدت لوفاتها وفر هاربا، وتولت النيابة التحقيق.

موظفة جامعة القاهرة 4 رصاصات جامعة القاهرة طبنجة عيار 9 مم خبراء الأدلة الجنائية

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