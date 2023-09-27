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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

موظف أنهى حياة زميلته.. مدير أمن الجيزة يرأس فريق البحث بجريمة جامعة القاهرة

صدى البلد

انتقل اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة على رأس قيادات امنية كبرى لموقع اطلاق النار على موظفة بجامعة القاهرة بعدما انهى زميلها حياتها داخل مبنى الشباب والرياضة بكلية الآثار. 

ويتولى فريق البحث برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية مناقشة الموظفين وشهود العيان على الحادث كما يتم تفريغ وفحص كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة. 

 

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واطلق موظف النيران على زميلته داخل مبني رعاية الشباب داخل كلية الاثار، بجامعة القاهرة صباح اليوم الاربعاء، ما اسفر عن مفارقتها الحياة في الحال وفر هاربا، وتم اخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

 

وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وجاري فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.

 

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة اخطار من قسم شرطة الجيزة، يفيد بلاغا من ادارة جامعة القاهره بقيام موظف بالجامعه بدخول مبني رعاية الشباب التابع لكلية الاثار، واطلاق اعيره نارية على احدي الموظفات ادت لوفاتها وفر هاربا، وتولت النيابة التحقيق

موظف أنهى حياة زميلته جامعة القاهرة مدير امن الجيزة موظفة بجامعة القاهرة

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