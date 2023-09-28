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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول قطعة من الشوكولاته يوميا؟

صدى البلد

قطعة من الشوكولاته الداكنة في اليوم لا يمكن أن تكون جيدة لقلبك فحسب، بل قد تؤدي أيضا إلى تحسين وظيفة الدماغ، والتخفيف من حدة الإجهاد، وتقليل خطر الإصابة بالسكري.

فوائد الشوكولاتة الداكنة

أظهرت الدراسات العلمية أن الشوكولاته الداكنة، الحليب والشوكوكولاتة البيضاء غنية بمضادات الأكسدة و حزمت بالمغذيات.

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مضادات نباتية تُدعى النكهاتوهي مواد كيميائية النباتية التي تعمل كمضادات الأكسدة وقد تلعب دور في السرطان الوقاية وصحة القلب، وفقاً لما ذكره البحوث التي نشرت في عام 2016 يومية علم التغذية.

كما أن الكاكاو التي تستمد من الشوكولاتة يحتوي أيضا على مركب يسمى الإيبرومين، قد يساعد على الحد من الالتهاب ويمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم.

الشوكولاتة الشوكولاتة الداكنة مضادات الأكسدة الكاكاو فوائد الشوكولاتة الداكنة

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