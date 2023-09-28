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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. تفاصيل حادث تسمم أسفر عن إصابة 50 شخصًا في كركوك

أرشيفية
أرشيفية

أعلن وزارة الصحة في محافظة كركوك العراقية، مساء يوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 50 حالة تسمم نتيجة طعام فاسد، خلال إحدى حفلات الزفاف في المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء العراق "واع": "دائرة صحة كركوك سجلت إصابة أكثر من ٥٠ شخصا بحالة تسمم، بسبب طعام فاسد قدم لهم في إحدى حفلات الأعراس".

وأوضحت أن "جميع الحالات تحت السيطرة"، مشيرةً إلى أن "الحالات خفيفة الى متوسطة والجميع خضع إلى العلاج الطبي اللازم".

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جاء ذلك بعد يوم واحد  حريق مدمر في قاعة زفاف في قضاء الحمدانية، بمحافظة نينوى شمالي البلاد، وتشير آخر المعلومات الرسمية، إلى أن أكثر من مئة شخص قد لقوا مصرعهم، بينما أصيب مئة وخمسون آخرون، في حين أشار الهلال الأحمر العراقي، إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 450 شخصا، بين قتيل ومصاب، في وقت ظل فيه رجال الدفاع المدني، يبحثون عن ناجين وسط حطام المبنى المحترق، حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

ووفقا للدفاع المدني العراقي، فإن المعلومات الأولية، تشير إلى أنّ سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف" ممّا أدّى إلى "إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر" ثمّ انتشر "الحريق بسرعة كبيرة". وأضاف الدفاع المدني في بيان له أنّ القاعة "مغلّفة بألواح الإيكوبوند" وهي مادّة للبناء مكوّنة من الألمنيوم والبلاستيك و"سريعة الاشتعال"، موضحاً أنّ استخدام هذه الألواح في البناء "مخالف لتعليمات السلامة" المنصوص عليها قانوناً.

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