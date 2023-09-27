العراق.. 94 حالة وفاة بحريق الحمدانية

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي ان التحقيقات بشأن الحريق الذي نشب في قاعة للأفراح بمحافظة نينيوي ستشمل متعهدي البناء المتورطين

وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية لـ"الشرق": التحقيقات بشأن الحريق تشمل مسؤولين في الموصل.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية ": نصف مصابي حريق الحمدانية يعانون من إصابات حرِجة

وتابع المتحدث باسم الحكومة العراقية : 94 وفاة في حريق الحمدانية

واستطرد المتحدث باسم الحكومة العراقية لـ": طلبنا تقييما شاملا لكل قاعات الأفراح للتأكد من شروط السلامة



وكان قاضي التحقيق المختص أصدر توجيهاته الي الأجهزة الأمنية بالقبض على المتسببين في حادث حريق قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى حيث تم اعتقال بعض العاملين في القاعة المشرفين على تنظيم كوشة العرس ونصب الألعاب النارية والتي كانت هي السبب الرئيسي في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال



وأشار القضاء العراقي بحسب قناة الغدير الي ان إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال كانت سببا أيضا في الحريق مما تسبب باشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيسي للقاعة

وأوضح القضاء العراقي ان صاحب القاعة سمير سولاقة وبقية المتهمين الهاربين قاموا بتسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية في أربيل وتم استلامهم من قبل الأجهزة الأمنية ونقلهم إلى مدينة الموصل لتدوين إقوالهم قضائيا