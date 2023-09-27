زلزال يضرب محافظة السليمانية بشمال العراق

أفادت قناة الغدير العراقية بأن منطقتي دوكان وخلاكان في محافظة السليمانية شمال العراق تعرضتا لهزة أرضية

وكان مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء، أعلن عن وقوع زلزال قوي في محافظة أضنة التركية.

وذكر المرصد أن الزلزال وقع في الساعة 16:04 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، مدينة قوزان في محافظة أضنة التركية.

وأوضح المرصد التركي، أن الزلزال وقع على عمق 5 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وشهدت تركيا كارثة كبرى في 6 فبراير الماضي، حيث تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش في وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل