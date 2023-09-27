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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا .. زلزال قوي يهز أضنة

زلزال
زلزال

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء، عن وقوع زلزال قوي في محافظة أضنة التركية.

وذكر أن الزلزال وقع في الساعة 16:04 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، مدينة قوزان في محافظة أضنة التركية.

زلزال وقع على عمق 5 كيلو متر تحت سطح الأرض

وأوضح المرصد التركي، أن الزلزال وقع على عمق 5 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وشهدت تركيا كارثة كبرى في 6 فبراير الماضي، حيث تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش في وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن.

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ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.

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