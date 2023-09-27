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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق نينوي

الملك سلمان وولي
الملك سلمان وولي العهد

 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس العراق الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، في ضحايا الحريق الذي اندلع في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة نينوى.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال الملك سلمان "علمنا بنبأ اندلاع حريق في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلين الله أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية العراق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة مماثلة لرئيس العراق.

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ اندلاع حريق في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأسأل المولى سبحانه وتعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأمير محمد بن سلمان الملك سلمان بن عبدالعزيز

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