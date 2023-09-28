خلال أكتوبر.. وزارة العمل توفر 5702 وظيفة بهذه المحافظات | اعرف التخصصات

برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه

وفرت وزارة العمل 5702 فرصة عمل في 34 شركة على مستوى 11 محافظة، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر2023 .

وأوضحت الوزارة أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عنها كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، أن فرص العمل ،متوفرة في محافظات: القاهرة، والجيزة ، والإسماعيلية ، وسوهاج ، ودمياط، والقليوبية، وأسيوط، وقنا ، والغربية، والمنوفية، والمنيا.

وقالت الوزارة إن العمل متوفرة في تخصصات: مدير فرع، ورئيس فريق ، وأخصائى تمويل ، ومحاسبين ، ومهندسين ، ومشرفين سكن، وأفراد أمن ، وعلاقات عامة ، وخدمة نزلاء ، ومندوبين مبيعات ، وسكرتارية ، ومندوبين مبيعات ، ومسئول سلامة وصحة مهنية ،وفنيين جميع التخصصات، وكافة أعمال الفندقة ،وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل .

ووجّه حسن شحاتة وزير العمل جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور .

وقالت الوزارة: إنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها،وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة .

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