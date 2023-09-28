أجر مضاعف لـ عمال القطاع الخاص حال العمل في إجازة المولد النبوي

كلف حسن شحاتة وزير العمل، مديري مديريات العمل بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف بالقطاع الخاص، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

وأعلن "شحاتة"، أن اليوم الخميس، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1445 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة "المولد النبوي الشريف"، معربا عن خالص التهاني لعمال مصر والأمتين الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأكد الوزير أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.