وزارة العمل تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمطروح

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة مطروح ملتقى السلامة والصحة المهنية لنشر مفاهيم السلامة في مجال السياحة، بحضور عدد من مديري الفنادق السياحية والعاملين بفندق بورتو مارينا العلمين، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب العلمين للسلامة.



وتناول الملتقى عدد من المحاضرات العلمية حول اساليب وإشتراطات السلامة وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت السياحية للحماية من المخاطر، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اساليب السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين من المخاطر بأنواعها الموجودة داخل أماكن العمل، من أجل توفير مناخ عمل آمن يساهم في زيادة الإنتاجية.



وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح، في تقرير للوزارة، حرص المنشآت السياحية على تأمين بيئة العمل والالتزام بالقانون وظهورها بالمستوى اللائق العاملين على التعامل مع كافة المخاطر خاصة مخاطر الحريق في المنشآت السياحية.



وفي ختام الملتقى تم تكريم عدد من العاملين في هذا القطاع مما يؤكد حرص الدولة على تأمين العاملين والمترددين على المنشآت السياحية وحمايتهم من المخاطر.