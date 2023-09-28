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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 19 حالات تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف بأسيوط

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل) لتنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس.

وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

ولفت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مشيراً إلى تنفيذ إزالة 19 حالة تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بـ 6 مراكز وحي على مستوى المحافظة خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة.

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وفي هذا الإطار تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بعدد من الوحدات المحلية لمراكز القوصية والفتح والغنايم وأبوتيج وصدفا وحي شرق حيث تم تنفيذ إزالة لـ 5 حالات إزالة على ارضى زراعية بمركز الفتح (بناء بلوك ابيض بحوض الرمال ٢٧ على مساحه قيراط ، وتنفيذ ازالة أعمدة خرسانية بحوض الموبد ١٦ سهم بعرب مطير ، وإزالة حالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 100 متر بحوض الدير ببصره بقرية بصره من خلال حفر قواعد والإعداد للبناء ، وتفيذ حالتي إزالة تعدي على أراضي زراعية على مساحة  قيراط بعزبة الشيخ سويف بقرية الفيما) كما تم تنفيذ إزالة لـ 7 حالات تعدي على أرض زراعية بمركز القوصية ( إزالة ٥ حالات تعدي بالوحدة المحلية بمير بقرية الحبالصة ، وإزالة حالتي إزالة بناء وأعمدة على مساحة ١٠ قيراط بوحدة المنشأة الكبرى بقرية التتالية عبارة عن ردم أساسات وقواعد وإزالة) ، وإزالة لـ ( أعمدة دور رابع مخالفة بشارع رياض ، وردم حفر قواعد قبل بدأ أعمال الصب بمنطقة الوليدية ، وفك شدة خشبية لإنشاء أعمدة  الدور الأول العلوي في منطقة الشخوة بحارة الوزير الأول التل) بنطاق حي شرق فضلاً عن إزالة فورية لبناء مخالف على الأرض الزراعية وأخرى عبارة عن بناء سور بالبلوك الأبيض داخل الحيز العمراني بقرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم ، وإزالة حالة تعدي علي أرض زراعية بقرية النخيلة ابوتيج بالإضافة إلى فك شدة خشبية بالدور الثاني العلوي بقرية البربا التابعة لمركز صدفا وذلك خلال حملات برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وبالتنسيق مع نواب رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الوحدات المحلية القروية ومسئولي الازالات والاشغالات والزراعة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

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