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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادًا للشتاء.. محافظ أسيوط يوجه بتكثيف المرور على مخرات السيول وتطهيرها

مخرات السيول بأسيوط
مخرات السيول بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، بتكثيف المرور على جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة للوقوف على الحالة الفنية لها، وتطهيرها باستمرار وإزالة التعديات عليها والتأكد من جاهزيتها تماما لاستقبال أية أمطار أو سيول.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لمتابعة جميع أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار وتكثيف المرور على المخرات والمجاري المائية بالمحافظة، وفي إطار الاستعدادات المبكرة لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تتخذ عدة إجراءات استباقية تحسبًا لحدوث أي طارئ واستعداداً لفصل الشتاء أو حدوث أية تقلبات جوية خلال الفترة القادمة.

وشدد على ضرورة مراجعة خطة تصريف المياه الزائدة ومسارها وخلف السدود وإزالة أي شكل من أشكال التعديات ورفع العوائق أمام الحجوزات والسحارات والتأكد من سلامة الجسور والطرق علي المجاري المائية وجاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل لتصريف المياه الزائدة تحسباً لأي طارئ 

وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التنفيذية المختصة فيما يتعلق بأعمال تطهير مجرى المخرات ورفع نواتج التطهير وتأهيل بعض الأجزاء التي تحتاج إلى ترميم وصيانة في بعض جوانب المخرات، بالإضافة إلى تكليف مسئولي إدارة الأزمات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والمرور الميداني على جميع المخرات وإعداد تقارير بذلك مع التنسيق مع القطاعات المختلفة.

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وفي هذا الإطار، قامت اللجنة المشكلة من إدارة الأزمات بالمحافظة بقيادة الدكتور يحيى زكريا ومسئولي إدارة الأمن بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمرور على عدد من مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها والوقوف على مدى صلاحيتها لتصريف المياه في حالة حدوث سيول أو أمطار خلال الفترة القادمة، وذلك تنفيذاً لتعليمات محافظ أسيوط بمراجعة كل مخرات السيول ومساراتها وجميع الأماكن التي من المتوقع أن تتعرض لسيول وتطهيرها وإزالة الحشائش والعوائق منها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بقيادة محمود نجار، رئيس المركز، بالمرور على مخرات السيول بقرية الحوطا الشرقية بمشاركة حسام عبد الناصر وحسام الدين خديوى، نائبا رئيس المركز، وخلف عابد، رئيس قرية الحوطا، للتأكد من جاهزيتها ومدى صلاحيتها لتصريف المياه في حالة حدوث سيول أو أمطار وتطهيرها وإزالة العوائق والحشائش ورفع المخلفات والتراكمات بواسطة اللوادر ومعدات الوحدة المحلية وإعادة الموقع إلى أصله الطبيعي.

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط عقد عدة اجتماعات سابقة مع جميع الجهات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن ومسئولي الري ومديري المديريات وممثلي الهيئات والجهات المعنية لمناقشة ومراجعة التدابير والاستعدادات لفصل الشتاء والتأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف وكيفية التعامل مع الأزمة والإمكانات المتاحة لكل جهة للتعامل في أسرع وقت.

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