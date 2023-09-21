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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل بداية العام الدراسي..

توزيع أسطوانات على مدارس أسيوط لعرض أفلام عن المشروعات القومية

اللواء عصام سعد يتفقد
اللواء عصام سعد يتفقد مدرسة أسيوط الجديدة الرسمية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدرسة أسيوط الجديدة الرسمية لغات ويتابع التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والملاعب والمعامل المختلفة وانتهاء أعمال الصيانة معلنًا دعمه للعملية التعليمية والأنشطة المدرسية الصفية واللاصفية بجميع مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة ... رافقه خلال الجولة عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح .
وبدأ المحافظ زيارته للمدرسة بتفقد بعض فصول وحجرات المدرسة بمراحلها التعليمية المختلفة (رياض أطفال ، تعليم أساسي، ثانوي) واستمع لشرح من وكيل الوزارة ومديرة المدرسة عن أهم الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد الأنشطة التي يتم تنفيذها خلال العام الدراسي واطمأن على تجهيز الوسائل التعليمية والتقى بعض الأطفال والطالبات بالمدرسة والذين اصطفوا لاستقباله كما التقى بعض المعلمين والمعلمات وحثهم على زرع وتنمية وتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب والطالبات.
كما أكد محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة للعملية التعليمية وقطاع التعليم بالمحافظة لافتًا إلى أهمية تكثيف حملات المتابعة والمرور على كافة المدارس والمنشآت التعليمية للاطمئنان على نهو كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد مع مراعاة تنفيذ الإجراءات والمعايير اللازمة لذلك كـ(التهوية الجيدة للفصول والغرف ، وتطهير خزانات المياه ، ونظافة دورات المياه جميع الحجرات والفصول والمعامل ، ...) وغيرها. 
وأشار المحافظ إلى إنه تم توجيه قيادات التربية والتعليم بالمحافظة بتوزيع أسطوانات على جميع المدارس تحتوى على أفلام عن المشروعات القومية التي تم والجاري تنفيذها بالمحافظة لتعريف الطلاب بهذه المشروعات ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الحياة المعيشية للعديد من الفئات الأكثر إحتياجًا على مستوى جميع قرى ومراكز المحافظة فضلًا عن تكثيف ندوات التوعية للطلاب والعاملين بالمدرسة لتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والعاملين.

محافظ أسيوط يتفقد عددا من المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

محافظ أسيوط : ندوات توعية للمزارعين لمواجهة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية


وأضاف المحافظ أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة بالمرحلة الأولى ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامها في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي مضيفاً أنه تم تنفيذ 495 مدرسة بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بإجمالي عدد فصول 7750 فصل دراسى وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.

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