محافظ أسيوط يتفقد عددا من المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد ، بمدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بنين بحي شرق، ويتابع التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والملاعب والمعامل المختلفة وانتهاء أعمال الصيانة معلنًا دعمه للعملية التعليمية والأنشطة المدرسية الصفية واللاصفية بجميع مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة .

رافقه خلال التفقد عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وسيد الشريف مدير مركز المعلومات ووحدة التواصل والدعم بمديرية التربية والتعليم وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق.

حيث بدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم لمدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بنين بتفقد أعمال التطوير والصيانة بالمدرسة وتابع تجهيزات الوسائل التعليمية وغرف الأنشطة المدرسية والفصول الدراسية كما تفقد بعض المعامل المتنوعة بالمدرسة واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة لأعمال التجميل التي تمت بها استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد وشاهد أعمال التشجير وزراعة الأشجار المثمرة "التين والزيتون والليمون" والمساحات الخضراء بها، مشيدًا بالأعمال التي تمت وخلق مساحات خضراء كمتنفس للطلاب والمعلمين ضمن المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة كما تفقد المحافظ ومرافقوه معرض المشغولات الفنية واليدوية بالمدرسة والذي يضم أعمال الطلاب والمعلمين بالمدرسة من وسائل تعليمية ومشغولات فنية متميزة في كافة المجالات.

كما افتتح المحافظ المعرض الدائم لتكنولوجيا الصناعة بمقر مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية ثم تفقد أقسام المعرض من منتجات ومشغولات يدوية وصناعية تمثل منتجات مدارس المحافظة كما تفقد قسم منتجات أشجار البيئة ومنتجات صديقة للبيئة مشيدًا بالأعمال الفنية والمنتجات والمشغولات التي تتميز بالدقة كما تفقد ورشة تصنيع الأعمال الفنية واللوحات للأطفال والتي يشرف عليها مدربين ومعلمين بمديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ – خلال الزيارة - على دعمه الكامل لمراكز التدريب التي تهدف إلى تدريب الطلاب على تصنيع المنتجات الفنية وتساهم في صقل خبراتهم ومواهبهم فضلا عن تنظيم معارض مستمرة لعرض منتجاتهم وتسويقها وخلق روح من التنافس بين الطلاب.

كما استمع المحافظ، إلى عرض فني لبعض الأغاني الوطنية للطلاب والطالبات موجهًا لهم الشكر على تميزهم وبراعتهم الفنية كما قام بتوزيع عددًا من الحقائب والأدوات المدرسية على بعض الطلاب والطالبات الذين شاركوا في عرض بعض الفقرات الفنية تقديرًا لهم.



وأشاد المحافظ – خلال الجولة – بأعمال التشجير بالمدرسة مطالبًا بتعميم أعمال تشجير المدارس بكافة الإدارات والمنشآت التعليمية بمشاركة قيادات وطلاب المدراس والعاملين بها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة تعميقاً لقيم الولاء والانتماء والحفاظ على البيئة من التلوث ، مشيرًا إلى أن جميع الادارات التعليمية استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد ونهو كافة أعمال الصيانة لافتًا إلى أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصري مبادرة "حياة كريمة" بلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي .

ولفت إلى أن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه حرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

ووجه محافظ أسيوط، قيادات مديرية التربية والتعليم بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بكافة مدارس قرى ومراكز المحافظة ومتابعة سد احتياجات المدارس من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات الدراسية ، مؤكداً على استمرار زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة والمدن الجديدة لتفقد الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديدة والتأكيد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي، بالإضافة إلى التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية والمدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطهير خزانات المياه بصفة مستمرة والحفاظ على نظافة دورات المياه وجميع الحجرات والفصول والمعامل وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة والتأكيد على ترديد النشيد الوطني بصفة يومية بمشاركة طلاب وقيادات المدرسة تعميقًا لقيم الولاء والانتماء وشرح المشروعات القومية والتنموية التي تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

ووجه بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة والنظافة بالمدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد ومراجعة كافة التجهيزات بالمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة هذا العام والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية وتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على كافة المدارس والمنشأت التعليمية مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بتلك المؤسسات.