عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ أسيوط يتفقد عددا من المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد استعدادات المدارس للعام الدراسي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد ، بمدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بنين بحي شرق، ويتابع التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والملاعب والمعامل المختلفة وانتهاء أعمال الصيانة معلنًا دعمه للعملية التعليمية والأنشطة المدرسية الصفية واللاصفية بجميع مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة .

رافقه خلال التفقد عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وسيد الشريف مدير مركز المعلومات ووحدة التواصل والدعم بمديرية التربية والتعليم وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق.

حيث بدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم لمدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بنين بتفقد أعمال التطوير والصيانة بالمدرسة وتابع تجهيزات الوسائل التعليمية وغرف الأنشطة المدرسية والفصول الدراسية كما تفقد بعض المعامل المتنوعة بالمدرسة واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة لأعمال التجميل التي تمت بها استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد وشاهد أعمال التشجير وزراعة الأشجار المثمرة "التين والزيتون والليمون" والمساحات الخضراء بها، مشيدًا بالأعمال التي تمت وخلق مساحات خضراء كمتنفس للطلاب والمعلمين ضمن المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة كما تفقد المحافظ ومرافقوه معرض المشغولات الفنية واليدوية بالمدرسة والذي يضم أعمال الطلاب والمعلمين بالمدرسة من وسائل تعليمية ومشغولات فنية متميزة في كافة المجالات.

كما افتتح المحافظ المعرض الدائم لتكنولوجيا الصناعة بمقر مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية ثم تفقد أقسام المعرض من منتجات ومشغولات يدوية وصناعية تمثل منتجات مدارس المحافظة كما تفقد قسم منتجات أشجار البيئة ومنتجات صديقة للبيئة مشيدًا بالأعمال الفنية والمنتجات والمشغولات التي تتميز بالدقة كما تفقد ورشة تصنيع الأعمال الفنية واللوحات للأطفال والتي يشرف عليها مدربين ومعلمين بمديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ – خلال الزيارة - على دعمه الكامل لمراكز التدريب التي تهدف إلى تدريب الطلاب على تصنيع المنتجات الفنية وتساهم في صقل خبراتهم ومواهبهم فضلا عن تنظيم معارض مستمرة لعرض منتجاتهم وتسويقها وخلق روح من التنافس بين الطلاب.

كما استمع المحافظ، إلى عرض فني لبعض الأغاني الوطنية للطلاب والطالبات موجهًا لهم الشكر على تميزهم وبراعتهم الفنية كما قام بتوزيع عددًا من الحقائب والأدوات المدرسية على بعض الطلاب والطالبات الذين شاركوا في عرض بعض الفقرات الفنية تقديرًا لهم.

محافظ أسيوط : ندوات توعية للمزارعين لمواجهة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية

محافظ أسيوط : تركيب الإنترلوك بالشوارع الضيقة.. وبلدورات الأرصفة بديروط وحي شرق


وأشاد المحافظ – خلال الجولة – بأعمال التشجير بالمدرسة مطالبًا بتعميم أعمال تشجير المدارس بكافة الإدارات والمنشآت التعليمية بمشاركة قيادات وطلاب المدراس والعاملين بها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة تعميقاً لقيم الولاء والانتماء والحفاظ على البيئة من التلوث ، مشيرًا إلى أن جميع الادارات التعليمية استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد ونهو كافة أعمال الصيانة لافتًا إلى أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصري مبادرة "حياة كريمة" بلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي .

ولفت إلى أن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه حرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

ووجه محافظ أسيوط، قيادات مديرية التربية والتعليم بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بكافة مدارس قرى ومراكز المحافظة ومتابعة سد احتياجات المدارس من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات الدراسية ، مؤكداً على استمرار زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة والمدن الجديدة لتفقد الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديدة والتأكيد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي، بالإضافة إلى التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية والمدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطهير خزانات المياه بصفة مستمرة والحفاظ على نظافة دورات المياه وجميع الحجرات والفصول والمعامل وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة والتأكيد على ترديد النشيد الوطني بصفة يومية بمشاركة طلاب وقيادات المدرسة تعميقًا لقيم الولاء والانتماء وشرح المشروعات القومية والتنموية التي تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

ووجه بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة والنظافة بالمدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد ومراجعة كافة التجهيزات بالمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة هذا العام والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية وتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على كافة المدارس والمنشأت التعليمية مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بتلك المؤسسات.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط تعليم أسيوط مدارس أسيوط العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

عليكي جن وعمل سفلي .. شيخ وزوجته يُمارسان علاقات مع الزبائن |تحقيقات

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

زوجة لاعب كرة قدم| من سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انسحاب الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يترأس اجتماع مناقشة تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات تحصيل مستحقات الدولة

رئيس جامعة أسيوط: مواكبة معايير الجودة على رأس أولويات المرحلة القادمة

ترشيحاتنا

مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع إطارات باستثمارات مليار يورو باقتصادية القناة

المركزية لتطوير التعليم الفني تقدم أكثر من 8500 طالب للالتحاق بالمدارس التطبيقية

دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام

الإخوان يقتلون بعضهم.. مفاجآت في أحراز أحداث المنصة قبل الحكم|تفاصيل

الطاقة الذرية تنجح في إنتاج صنف جديد من اللوبياء تزيد انتاجيته بنسبة 30%

عطل فني.. تحطم طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-34 في منطقة فورونيج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير صادم لرجل بريطاني هاجمه ثعبان داخل منزله.. وهكذا كان رد فعله

محتكرو السجائر هربوا من شارع باب البحر إلى 3 محافظات| القصة كاملة

رحيل فرناندو بوتيرو.. فنان الكائنات الضخمة والنساء المستديرات

بخطوات سهلة وبسيطة.. كيف يمكنك علاج الإنفلونزا في البيت؟

فيديو

موجودة وبكميات.. أماكن تواجد أدوية الأورام وطرق الحصول عليها

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ