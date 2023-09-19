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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط : تركيب الإنترلوك بالشوارع الضيقة.. وبلدورات الأرصفة بديروط وحي شرق

تركيب بلدورات وبلاط
تركيب بلدورات وبلاط انترلوك بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع والحارات الضيقة في أسرع وقت ممكن لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وبشكل جمالي وفقاً لخطة المحافظة للتطوير.

لافتًا إلى العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة من بينها رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء وتطوير واطفاء المظهر الجمالي في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 موضحاً إنه جار تنفيذ تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك خاصة في الشوارع والحارات الضيقة بحي شرق ومدينة ديروط ضمن خطة التطوير والتجميل في ظل متابعة وإشراف كامل على تلك الأعمال لمراعاة جودة التنفيذ ومطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت.

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وأوضح محافظ أسيوط إنه جار استكمال أعمال تركيب البلدورات والانترلوك في شارع تقسيم فلسطين أولاد رجب فضلاً عن بعض الشوارع بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق  ضمن أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها للشوارع والحارات الضيقة والتي يصعب رصفها وذلك بمتابعة وإشراف عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، وسيد عباس وعاصم ابراهيم نائبي رئيس الحي ، وحسام عبد الناصر يوسف وحسام  مندي نائبا رئيس مركز ومدينة ديروط وبالتنسيق مع إدارة المرور ومسئولي إدارات النظافة والاشغالات بالحي وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن للحفاظ على المظهر الجمالي مشيراً إلى العمل على نهو تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر مسبقاً مضيفاً أنه تم إزالة التعديات حرم الطريق ورفع الاشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية قبل البدء في تنفيذ أعمال التركيب.

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