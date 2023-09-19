محافظ أسيوط يترأس اجتماع مناقشة تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات تحصيل مستحقات الدولة

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة سبل تعظيم الايرادات وترشيد الانفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة مشددًا على تعظيم الايرادات وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ..

جاء ذلك بحضور محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وأشرف محمد حسن مدير عام إدارة الشئون المالية بالديوان العام وولاء صلاح مدير إدارة وحدة الإيرادات بالمحافظة وأحمد شوقي محبوب مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومنار غالي مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وهشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية بالمحافظة وطاهر أحمد إسماعيل مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء.

حيث وجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي إدارة الاعلانات والعبارات النهرية بتعظيم الإيردات وزيادة معدلات التحصيل بكافة مراكز وأحياء المحافظة والوحدات التابعة لها وتعزيز إيرادات المشروعات وصندوق الخدمات بالمحافظة وتقنين منظومة العمل بالإعلانات والمزادات وتعظيم الاستفادة منهما وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك وترشيد الانفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام والمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتلبي احتياجاتهم لافتًا إلى الاهتمام بالإعلانات والمعارض والأسواق وتنظيمها وتقنين أوضاعها وفقًا للوائح المنظمة لذلك فضلًا عن تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن وتفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والاحياء والاهتمام بقسمي الإشغالات والإعلانات بالمراكز والأحياء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين.



كما شدد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بالاجراءات القانونية في خطوات طرح المزادات والإعلان عنها بطريقة جيدة وفقًا للقانون لتحقيق أقصى استفادة منها لافتًا إلى ضرورة تنسيق الجهود بين مسئولي المشتريات بديوان عام المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء لمراعاة إجراءات وتوقيتات الطرح وتركيب بانرات ولافتات إعلانية عن المزادات بالوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى بالإضافة إلى تركيب لافتة إعلانية أو بانر على الموقع المطروح في المزاد لحث المواطنين والمهتمين على المشاركة في المزادات بالإضافة إلى الاعلان عن تلك المزادات وتوقيتات جلسة المزاد وشروطها على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وصفحات المراكز والأحياء بالإضافة إلى الالتزام بالمراحل والاجراءات الخاصة بالمزادات تنفيذًا لاحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار المحافظة رقم 374 لسنة 2020 .

كما كلف المحافظ مسئولي المتابعة الميدانية والإعلانات والاشغالات بالمراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لرصد أية تجاوزات أو مخالفات في الإعلانات وفحصها ومعرفة متحصلاتها بصفة مستمرة وإحالة المخالفات إلى الشئون القانونية مطالبًا بتكثيف العمل وضبط منظومة الأداء وإحكام الرقابة على المشروعات لتحصيل الإيرادات للحفاظ على المال العام مؤكدًا تعاون وتكاتف جميع الأجهزة في الدولة للعمل للنهوض بالاقتصاد المصري واسترداد أموال الدولة لأن هذا حق مصر وشعبها العظيم علينا جميعًا كما وجه مدير إدارة العبارات النهرية بضرورة بحث سبل تعظيم إيرادات المشروع والاستفادة من الوحدات النهرية وامكانات المشروع لتحقيق أقصى استفادة.

وفي نهاية الاجتماع قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة محمد بشير مدير المكتب الفني ويضم في عضويتها مسئولي العبارات النهرية والايرادات وذوى الخبرة لبحث سبل تطوير مشروع العبارت النهرية والاستغلال الأمثل لوحداته النهرية لتعظيم ايراداته وفقاً للقانون.