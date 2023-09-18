محافظ أسيوط: حملات نظافة وتسوية طرق بقرى مراكز ديروط والقوصية والبداري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حرصه الدائم علي الإرتقاء بمستوي النظافة للحفاظ علي البيئة وإعادة الشكل الحضاري اللائق للمحافظة مشيرًا إلي تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة لرفع مستوي منظومة النظافة بمختلف مراكز وقرى المحافظة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة لافتًا إلي ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة وإزالة المخلفات بصفة مستمرة.



نفذت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والقوصية والبداري حملات نظافة ورفع كفاءة لعدد من الشوارع والميادين وتحديدًا في مركز ومدينة ديروط بالوحدة المحلية بجرف سرحان بقري بني يحيي وشلش والشراقوه حيث تم رفع القمامة وتحميلها علي القلابات لتفريغها في المكان المخصص لها وتم تمشيط الشوارع الرئيسية والعمومية باللودر كما تم رفع المخلفات بجوار السكة الحديد حتي مزلقان نزلة عبداللاه وأيضا تم تمشيط جسر الرياح شرق وغرب السلخانه حتي محطة مياه شلش وبالوحدة المحلية بالكودية تم تمشيط وتمهيد قرية الرياض.



وقامت الوحدة المحلية بمير بمركز ومدينة القوصية بإزالة القمامة من شوارع وابور النور والثانوية العسكرية وغرب مدرسة الصنايع بنين وشارع المعلمين والدلجاوي القبلي وفي مركز ومدينة البداري تم تسوية بعض الشوارع وتمهيدها بالجليدر لتسهيل الانتقال للمواطنين بالإضافة إلى كنس وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق الرئيسية حفاظاً على الشكل الجمالي للمدن والقرى بمراكز المحافظة وذلك تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط وبمشاركة نوابهم ومسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والبيئة والمتابعة والمخلفات الصلبة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات القمامة واللوادر والحاويات وسيارات كنس آلي وغيرها من المعدات.