محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان مجمع خدمات المواطنين بالشامية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، سير العمل بمجمع خدمات المواطنين بقرية الشامية وأعمال إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي بقرية المطمر بساحل سليم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك خلال زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس بنطاق المحافظة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ..

جاء ذلك بحضور النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة وفريدريكا جاكوبا أونجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ويسرا دياب بصندوق الأمم المتحدة للسكان وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط وإيهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وأعضاء المجلس القومي للمرأة بأسيوط وشباب فريق مراكز شباب مصر.

حيث تفقد المحافظ ورئيسة المجلس القومى للمرأة سير العمل بمجمع خدمات المواطنين بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم والمقام على مساحة 587 متر مربع بتكلفة 10 مليون جنيه ويتكون من 3 طوابق ويضم مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين ومكاتب (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين - وحدة محلية - تضامن اجتماعي) وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد ويأتي ذلك ضمن مشروعات مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .



حيث تابع المحافظ ومرافقوه سير العمل بالمركز التكنولوجي بالمبنى وذلك للتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق كما التقى العاملين وطالبهم بحسن استقبال المواطنين وإنهاء مصالحهم بسهولة ويسر وحثهم على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والتفاني في العمل للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لخطة الدولة في التحول الرقمي.

كما تابع المحافظ ورئيسة المجلس القومى للمرأة استكمال التشطيبات النهائية بمبنى وحدة التضامن الاجتماعي بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم وتابعا أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الذي يشرف على تنفيذه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ضمن وحدات التضامن الاجتماعي التي يجري تنفيذها بقرى المحافظة بإجمالي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية مشيداً بالجهد المبذول من كافة الجهات في تنفيذ المبادرة والتي تعد شهادة ميلاد حقيقية للقرية المصرية مشيدًا بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية والتي سوف تنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجرى تنفيذها بقرى محافظات الجمهورية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين منوهة إلى أهمية تلك المشروعات في تسهيل الخدمات على المواطنين وعلى السيدات بقرى ونجوع المحافظات والمساهمة فى ملف التمكين الاقتصادى للمرأة .

وأوضح المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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