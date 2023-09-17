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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: دور المرأة المصرية محوري في التنمية المستدامة

صدى البلد

أشاد محافظ أسيوط عصام سعد بدور رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي في تعزيز دور المرأة المصرية على المستويين المحلي والدولي وتحقيق رؤية مصر 2030، والتأكيد على دورها المحوري في التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة في الحياة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم /الأحد/ الدكتورة مايا مرسي؛ لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مثل مطبخ المصرية والمحاكاة البنكية (تحويشة في بنك) ومأمورية إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات.

واستعرض عصام الإنجازات التي حققتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة للنهوض بالمرأة في مختلف القطاعات ومنها التمكين الاقتصادي للمرأة للأسر الأكثر احتياجًا من خلال توزيع المشروعات الصغيرة عليهن؛ لجعلهن قوى منتجة في المجتمع وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، منوهًا بأن يجرى حتى الآن تنفيذ ما يقرب من 2000 مشروع بتكلفة إجمالية تتعدى 44 مليار جنيه. 

وتابع أنه من المقرر أن تشهد الزيارة تفقد معرض للمنتجات بالديوان العام للمحافظة وتوزيع بعض المشروعات الصغيرة والمدرة للدخل على السيدات المعيلات وبعض الأسر الأكثر احتياجًا، وتفقد مطبخ المصرية بمركز تأهيل الفتيات ذات الإعاقة، ومركز شباب قرية الشامية بمركز ساحل سليم لتفقد أنشطة وفعاليات المجلس ومنها ميسرات نورة.

ولفت إلى أن الزيارة تشهد أيضًا تفقد مجموعات الإدخار والإقراض، وتفقد المحاكاة البنكية (تحويشة في بنك)، وتفقد مأمورية بطاقات الرقم القومي للسيدات، بالإضافة إلى تفقد عرض حي الخزف وحضور جلسات الدوار وحضور أمسيات الأسرة المصرية.

من جانبها.. أعربت الدكتور مايا مرسي عن شكرها لمحافظ أسيوط على دوره المستمر في دعم ورعاية المرأة وحرصه على تمكينها اقتصاديًا من خلال توزيع مشروعات تدر عليهن دخل وتساهم في جعلهن قدرات منتجة في المجتمع.

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