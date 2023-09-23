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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 730 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بقرى 5 مراكز

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع 730 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة دورية بقرى 5 مراكز خلال يوم من الحملات التي تم شنها لرفع القمامة والمخلفات وتسوية وتمهيد عدد من الطرق غير المرصوفة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع ومنظومة النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض مشيراً إلى العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة بالقري والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين.

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وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز ديروط وابوتيج وصدفا والغنايم والبداري برئاسة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري بشن حملات نظافة ورفع المخلفات من حاويات وصناديق التجميع الموزعة بعدد من الشوارع وشفط الأتربة من جانبي الطرق فضلاً عن تسوية الشوارع غير المرصوفة وهو ما أسفر عن رفع 730 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات التي تتم بإشراف ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة والبيئة والنظافة بكل مركز والوحدات القروية التابعة لها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي ، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، ....) وغيرها حيث تم نقلها إلى الأماكن المخصصة لها خارج الكتلة السكنية.

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