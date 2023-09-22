أسيوط.. تحرير 42 محضرا خلال حملات تموينية بالغنايم والقوصية وديروط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تحرير 42 محضرا تموينيًا خلال عدة حملات قامت بها الوحدات المحلية لمراكز الغنايم والقوصية وديروط بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية من مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري مؤكدا أن حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكافة مراكز وقرى المحافظة للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة وضعت خطة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين والتأكد من جوددة المنتجات المعروضة فضلا عن حملات المرافق للحد من اشغالات المحال التجارية والالتزام بحدود محلاتهم لتحقيق السيولة المرورية في الشوارع والحفاظ على حق المواطنين في المرور الأمن بالطريق العام.

وفي هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز حملة مكبرة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة لإحكام الرقابة عليها بنطاق المركز بالتنسيق مع إدارة تموين ديروط وبمشاركة محمد سليم أحمد ومحمود أنور ومحمود حسن من الرقابة التموينية ومحمد حسن التفتيش الفني وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضرًا تموينيًا متنوعًا حيث تم ضبط تجميع 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز ومحاضر تنوعت ما بين سكر ناقص الوزن وبدون فواتير وسجائر بدون فواتير وسجائر بأزيد من السعر وسلع غذائية مجهولة المصدر ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجمدات بدون بيانات وعدم الاعلان عن الأسعار وغش تجاري ومحاضر بالمخابز عدم نظافة أدوات العجن وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ومواصفات ونظافة وتم تحرير المحاضر اللازمة.



وفي مركز القوصية شنت الوحدة المحلية تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمخازن بدائرة المركز بالتنسيق مع إدارة التموين بالقوصية وكافة الجهات المعنية أسفرت عن تحرير 7 محاضر وضبط ٥٧ جركن زيت طعام بمخزن غير مرخص و٣٢ قاروصة سجائر مختلفة الأنواع و٣٧ كيلو لحمه مفرومه وكبده مجمده و٨ كيلو عين جمل وزبيب بدون بيانات وضبط ٣٦ كيلو مخ بالعظام مجهولة المصدر و٢٣ زجاجة تموين مدعم تم تحرير محاضر جنح بذلك.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم حملة برئاسة مصطفى علي رئيس المركز علي اللحوم المعروضة بالأسواق بالتنسيق والتعاون مع إدارة تموين الغنايو والإدارة البيطرية بالمركز للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم المعروضة للبيع للاستهلاك الآدمى وسلامة الأختام الموجودة عليها وأسفرت عن تحرير 6 محاضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.