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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 28 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة 28 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وبناء مخالف بمراكز ديروط والقوصية والبداري وأبوتيج والغنايم خلال الحملات التي يتم شنها بصفة دورية عقب رصد لأي حالات مخالفة وقبل تفاقمها.

ولفت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل). 

وأشار إلى استمرار تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وفي هذا الإطار تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بعدد من الوحدات المحلية لمراكز ديروط والقوصية والبداري وأبوتيج والغنايم حيث تم إزالة مخالفة بناء على أرض زراعية بقرية عزبة دوس التابعة للوحدة المحلية بصنبو ديروط. 

 

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 وفي مركز القوصية تم إزالة  (إزالة ١١حالة تعدٍ على أراضي زراعية بالوحدة المحلية بفزارة ، و 4 حالات تعدٍ بمساحة ٤ قيراط بحوض الدراوشة والمنشأة الكبرى ، وإزالة ٤حالات تعدٍ بمساحة ٤ قراريط بحوض العمدة وطريق الدير ومير) فضلاً عن تنفيذ أعمال إزالة لـ (تعدي بالبلوك الأبيض بقرية العتمانية ، وأعمال ردم قواعد في المهد بقريه العتمانية) وذلك بمركز البداري. 

وتم تنفيذ ازالة فورية لـ (تعدٍ علي زراعية سملات وقواعد بنزله دوينة علي مساحة ١٦ سهما بحوض كريمه بقرية دوينة ، وإزالة حالتين تعدى على أرض زراعية بقرية النخيلة) التابعة لمركز أبوتيج بالإضافة إلى مركز الغنايم الذي تم إزالة (أعمدة خراسانية مخالفة بقرية دير الجنادلة ، ومخالفة بناء وأعمدة زيادة عن الترخيص بقرية العزايزة ، وتعدي علي أرض زراعية ببناء أسوار من الصاج لوضع كميات من الخردة بداخلها بقرية المشايعة). 

ويأتي ذلك خلال حملات برئاسة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم وبالتنسيق مع نواب رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الوحدات المحلية القروية ومسئولي الازالات والاشغالات والزراعة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

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