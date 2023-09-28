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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

مواعيد جديدة لغلق
مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية

تطبق  مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية من مولات ومقاهى و كافيهات وورش ، غدا الجمعة وذلك طبقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية  برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المحال التجارية صيفيا وشتويا.

وتبدأ المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية طبقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال في الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر كل عام حتى الجمعة الأخيرة من شهر ابريل من كل عام .


 

 المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية عام 2023


 

وغدا الجمعة، تبدأ المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية من المولات والكافيهات والمقاهي والورش ، الموافق 29 سبتمبر 2023، وستستمر تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة حتي الجمعة الأخيرة من شهر أبريل عام 2024  طبقا لقرار اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية العامة برئاسة اللواء هشام  آمنة وزير التنمية المحلية. 

و يتم استثناء محال البقالة والسوبر ماركت وبيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والمخابز والأفران من المواعيد الجديدة لغلق المحال المواعيد الشتوية.

المواعيد الشتوية لغلق المحال 

و يتم غلق  المحال من الكافيهات والبازارات والمطاعم بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة  12 مساءا يوميا ، و يتم فتحها الساعة 5 صباحا يوميا ، وفي يومي الخميس والجمعة والاعياد والاجازات الرسمية يتم مد مدة غلق المحال الموجودة بالمولات الي 1 صباحا.

و تغلق المحال والمولات التجارية  الساعة 10 مساءا ، بينما تغلق الساعة 11 مساءً يومي الخميس والجمعة والاجازات الرسمية والاعياد .

بينما تعمل خدمة توصيل الطلبات وخدمة التيك أواي للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم (24ساعة).

اما الورش الموجودة داخل الكتل السكنية فيتم فتحها في 5 صباحا علي ان يتم غلقها في 6 مساءا.

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