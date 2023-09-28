العراق تعلن عن اتفاقيات لتبادل السجناء مع إيران وبريطانيا والمغرب

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، عن إبرام مذكرات تفاهم واتفاقات مع دول عدة بشأن ملف التعاون في مجال العدل والقضاء ونقل وتبادل السجناء، فقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، كامل أمين، إن عمليات نقل السجناء مع الدول إيران وبريطانيا والمغرب مستمرة طبقا للاتفاقيات الثنائية، وهي محدودة ولا تشمل المحكومين بجرائم تمس أمن الدولة.

وأشار أمين إلى أنه تم نقل عدد من السجناء مع إيران وبريطانيا والعمل جاري على تبادل السجناء مع المغرب.

وأضاف أن مذكرات التفاهم والاتفاقات التي تم توقيعها مع الدول الثلاث تتمحور حول التعاون العدلي والقانوني وتبادل الخبرات إضافة إلى وجود ملحقية مختلفة للاتفاقات المبرمة مع شطر جزء التعاون القضائي منها وإناطتها الى اختصاصات القضاء واقتصار وزارة العدل على التعاون القانوني والمجالات المناطة بها مع اختلاف المذكرات".

ولفت المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، إلى وجود اتفاقيات مع عدة دول من بينها اتفاقية الطائف بين الدول العربية وأخرى إيران وبريطانيا إضافة إلى دول أخرى.