بسبب الطائرات المُسيرة.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء عقوبات جديدة تتعلق بإيران.

وحسب موقع "يو إس نيوز"، فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة قالت إنها تساعد في شراء أجزاء حساسة لبرنامج إيران للطائرات بدون طيار، متهمة طهران بتزويد روسيا بمسيرات لدعم غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الشبكة سهلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم شراء الحرس الثوري الإيراني لمكون حاسم يستخدم في الطائرات الإيرانية بدون طيار شاهد 136.

وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من العقوبات الأخيرة على إيران.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي اتخذ اليوم الأربعاء يستهدف كيانات وأفرادا في إيران والصين وتركيا.