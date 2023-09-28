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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السيسي يكرم همسة حسام أول قطاع الفنون والتربية الموسيقية بـ جامعة حلوان

حفل تكريم أوائل الجامعات
حفل تكريم أوائل الجامعات المصرية " يوم تفوق جامعات مصر"

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  حفل تكريم أوائل الجامعات المصرية " يوم تفوق جامعات مصر" في سابقة جديدة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وأقيمت هذه الفعالية تحت رعاية وحضور عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى أقيمت باستاد هيئة قناة السويس.

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وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخريجة همسة حسام، وهى أول قطاع الفنون والتربية الموسيقية على مستوى الجامعات المصرية، وهى خريجة كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وذلك ضمن تكريم  أوائل الطلاب الخريجين بالجامعات المصرية، وتوسط الرئيس  السيسى، صورة تذكارية لأوائل الخريجين، عقب تكريمهم.

 

وأعرب الدكتور السيد قنديل عن فخره بابنة جامعة حلوان الخريجة همسة حسام عبد الحليم إبراهيم، على هذا الإنجاز الرائع، متقدما بخالص التهنئة للخريجين الأوائل من الجامعة ومن جامعات مصر.

 

وصرح الدكتور قنديل قائلا " إن هذا التكريم يعد يوم استثنائي يجسد نجاحكم وتفوقكم الأكاديمي، وهذا يعكس تفانيكم وإصراركم على تحقيق النجاح"، مستكملا كلمته " جامعتنا فخورة بكوادرها الشابة المميزة مثلكم، ونعتز بمساهمتكم القيمة في تطوير البلاد والمجتمع، فنحن على ثقة بأنكم ستستمرون في تحقيق الإنجازات والتميز في مختلف مجالات" 
وأكد رئيس جامعة حلوان أن القيادة السياسية قد  تولى أهمية كبيرة لدعم التعليم العالي والبحث، وتفعيل دور الجامعات في دعم قضايا التنمية المُستدامة في كافة القطاعات بالدولة، حيث تأتي هذه المناسبة الهامة ضمن جهود مصر الحثيثة لدعم التعليم وتشجيع الطلاب على تحقيق التفوق الأكاديمي.

 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة حلوان تحرص على دعم وتكريم مثل هذه النماذج المشرفة والذين يمثلون واجه الجامعة.

 

وأضاف بأن الدولة المصرية تتبنى عدد من الاستراتيجيات الهادفة التي تسعى الى بناء الانسان علميا وثقافيا في اطار الاهتمام بالشباب والطلاب لكونهم الركيزة الاساسية لبناء وتقدم الدول.

حفل تكريم أوائل الجامعات المصرية
حفل تكريم أوائل الجامعات المصرية " يوم تفوق جامعات مصر"
حفل تكريم أوائل الجامعات المصرية
حفل تكريم أوائل الجامعات المصرية " يوم تفوق جامعات مصر"
حفل تكريم أوائل الجامعات المصرية
حفل تكريم أوائل الجامعات المصرية " يوم تفوق جامعات مصر"
حفل تكريم أوائل الجامعات المصرية
حفل تكريم أوائل الجامعات المصرية " يوم تفوق جامعات مصر"
السيد عبد الفتاح السيسي الدكتور السيد قنديل جامعة حلوان حفل تكريم أوائل الجامعات المصرية يوم تفوق جامعات مصر Jobs Education

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