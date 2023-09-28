لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالكشف الطبي للمستجدين عبر هذا الرابط

أعلنت جامعة حلوان عن بدء إجراءات التقدم للجامعة للطلاب المستجدين المرشحين اليها عن طريق مكتب التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات و المعاهد المصرية ٢٠٢٣ .

و كشفت جامعة حلوان بدء إجراءات التسجيل لإجراء الكشف الطبي للالتحاق بكليات الجامعة للطلاب الجدد للعام الجديد ٢٠٢٣.

وذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة.

ويقوم الطالب بداية من اليوم بتسجيل بياناته لإجراء الكشف الطبي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالكشف الطبي لجامعة حلوان عبر هذا الرابط :

http://mede.helwan.edu.eg/

ويتم تحديد ميعاد للطالب عن طريق الموقع الالكتروني للجامعة، ليتم إجراء الكشف الطبي عليه بمقر الإدارة العامه للشؤون الطبية في مبنى ٣ بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي عين حلوان