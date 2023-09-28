آثار جديدة كشف عنها الفيضان المروع بالقرب من درنة.. فيديو

‎عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد آثار جديدة كشف عنها الفيضان المروع بالقرب من درنة.

وأوضحت أن السيول الجارفة التي دمرت أحياء بأكملها في درنة وأودت بحياة آلاف الأشخاص، كشفت في الوقت ذاته عن آثار جديدة في موقع قورينا الإغريقي المدرج على قائمة اليونيسكو للإرث الثقافي العالمي.

وأشارت إلى أنه بعد الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة في شرق ليبيا، ظهرت للعيان آثار جديدة في موقع أثري إغريقي قديم بالقرب من المدينة المنكوبة.

هذه الآثار ظهرت بشكل غير متوقع بعد انحسار مياه الفيضانات. ويقول أحمد عيسى من قسم الآثار بجامعة عمر المختار، إنه يجب تشكيل لجنة وطنية من الخبراء لتصنيف المعالم الأثرية الجديدة، ووضع خطة لترميم المنطقة.