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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آثار جديدة كشف عنها الفيضان المروع بالقرب من درنة.. فيديو

اثار جديدة
اثار جديدة

‎عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد آثار جديدة كشف عنها الفيضان المروع بالقرب من درنة.

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بينها مصر.. ليبيا تكشف عن الدول الأقرب للمشاركة في إعادة إعمار درنة

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ليبيا.. إجراءات حكومية لمواجهة تداعيات فيضانات درنة

وأوضحت أن السيول الجارفة التي دمرت أحياء بأكملها في درنة وأودت بحياة آلاف الأشخاص، كشفت في الوقت ذاته عن آثار جديدة في موقع قورينا الإغريقي المدرج على قائمة اليونيسكو للإرث الثقافي العالمي.

وأشارت إلى أنه بعد الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة في شرق ليبيا، ظهرت للعيان آثار جديدة في موقع أثري إغريقي قديم بالقرب من المدينة المنكوبة.

هذه الآثار ظهرت بشكل غير متوقع بعد انحسار مياه الفيضانات. ويقول أحمد عيسى من قسم الآثار بجامعة عمر المختار، إنه يجب تشكيل لجنة وطنية من الخبراء لتصنيف المعالم الأثرية الجديدة، ووضع خطة لترميم المنطقة.

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