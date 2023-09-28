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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر مُغر.. اركب سيتروين c4 أوتوماتيك

سيتروين c4 موديل
سيتروين c4 موديل 2006 داخل سوق المستعمل المصري

يبحث قطاع كبير من المصريين داخل سوق السيارات المستعمل عن سيارات تناسب احتياجاتهم، وذلك بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة عالميا موديل 2023، ويعود ارتفاع سعر السيارات الجديدة لعدة أسباب أهمها ، عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الى عدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، ويتميز سوق المستعمل بسهولة بيع السيارة مرة أخرى.

سيتروين c4 موديل 2006 داخل سوق المستعمل المصري

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر  سيتروين c4 موديل 2006، وتنتمي c4 الي فئة السيارات الهاتشباك :

سيتروين c4 موديل 2006 داخل سوق المستعمل المصري

- محرك سيتروين c4

تحصل  سيتروين c4 موديل 2006 على قوتها من محرك سعه 1500 سي سي، وتنقل قوتها الى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت سيتروين c4 من قطع مسافة تصل الى 120 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات ، وبها رخصة سارية .

- مواصفات c4 الهاتشباك

سيتروين c4 موديل 2006 داخل سوق المستعمل المصري

تتوافر سيارة سيتروين c4 الهاتشباك بالعديد من المميزات منها إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومرايات جانبية كهربائية ، وصداد أمامي وخلفي بنفس اللون ، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة ، و 4 جنوط للكاوتش، وبها شبكة أمامية تتضمن شعار شركة سيتروين ، وتم تثبيت شعار سيتروين على الحقيبة الخلفية للسيارة .

- سعر سيتروين c4 موديل 2006

سيتروين c4 موديل 2006 داخل سوق المستعمل المصري

تباع سيارة سيتروين c4 موديل 2006 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف سعر السيارة حسب أداء محركها ، وتصميمها الخارجي .

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