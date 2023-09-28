الصور الأولى لهاتف أوبو القابل للطي القادم Find N3 Flip الإصدار العالمي

تم الكشف مؤخرًا عن الهاتف الذكي أوبو Find N3 Flip في السوق الصينية، ولكن على الرغم من إطلاق هذا الموبايل في سوقه المحلي إلا أن الإصدار العالمي لا يزال من غير واضح موعد إطلاقه.

ألمح تسريب جديد إلى أن الإطلاق للهاتف القابل للطي الجديد من أوبو طراز Oppo Find N3 Flip أصبح قاب قوسين أو أدنى من طرحه رسميا بالأسواق العالمية.

Oppo Find N3

وصل التسريب الجديد من مصادر قريبة من العلامة التجارية، والتي شاركت المعلومات مع 91Mobiles. وفي أحدث تقرير، تم رصد الهاتف الذكي الجديد القابل للطي في صور جديدة خاصة بالإصدار العالمي، لكن الجهاز ليس هو محور التركيز الرئيسي لهذا التسريب، بل المحتويات الموجودة على شاشة الغلاف هي التركيز الأساسي.

يمكن رؤية طراز "أوبو فايند إن 3 فليب" بلونه الفضي (غير المتوفر في الصين) مع التطبيقات العالمية على الشاشة الثانوية. يمكن رؤية اللوحة الخارجية الأصغر حجمًا مع وجود تطبيقات مثبتة مسبقا وهي واتس آب WhatsApp وX و YouTube Music وGPay وغير ذلك الكثير.

ويشير هذا التسريب إلى أن "أوبو فايند إن 3 فليب" سيصل إلى السوق العالمية قريبًا، بما في ذلك السوق الهندية. وبصرف النظر عن الصورة، يقول تقرير 91Mobiles أيضًا أن الهاتف القابل للطي سيدعم Netflix وLinkedIn وYouTube Music، بالإضافة إلى التطبيقات الهندية الشهيرة مثل Zomato وSwiggy وZerodha وWynk Music وJioSaavn وBookMyShow وmAadhar.

عند الحديث عن مواصفات موبايل أوبو فايند إن 3 فليب نفسه، يتميز بشاشة AMOLED طويلة مقاس 6.8 بوصة تتميز بدقة Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. وفي الوقت نفسه، تتميز اللوحة الثانوية بشاشة AMOLED خارجية مقاس 3.26 بوصة.

Oppo Find N3

تحت الغطاء،يعمل هاتف أوبو بمعالج ميدياتك شريحة Dimensity 9200 SoC المقترنة في عملها بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

يستمد الجهاز قوته من حزمة البطارية التي تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة على تشغيل هذا الجهاز الذي يدعم الشحن السريع بقوة 44 وات، تشمل الميزات البارزة الأخرى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ومكبرات صوت استريو و NFC.