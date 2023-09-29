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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واقفين بالطوابير عليه.. هواوي Mate 60 RS Ultimate Design يحقق نجاحا استثنائيا

Mate 60 RS Ultimate
Mate 60 RS Ultimate Design

طرحت شركى "هواوي" Huawei الصينية مجموعة من منتجاتها الجديدة لموسم خريف 2023 والتي تشمل الجهاز اللوحي  MatePad Pro 13.2 وساعة Huawei Watch Ultimate Design وهاتف Mate 60 RS Ultimate Design. 

حظيت سلسلة “هواوي” Mate 60 باستقبال مثير للإعجاب في السوق، لا سيما وأنها أول سلسلة تحمل العلامة التجارية الصينية المجهزة بتقنية شبكات الجيل الخامس 5G يتم إصدارها في الصين منذ فرض العقوبات الأمريكية على الشركة. 

Mate 60 RS Ultimate Design

يتمتع هاتف Mate 60 RS Ultimate Design، الطراز الأكثر تميزًا في السلسلة، بنجاح استثنائي وتلقى ردود فعل رائعة من قبل المشترين  في يوم مبيعاته الأول.

وفقًا لتقرير MyDrivers، تجمع حشد كبير من المشترين في المتجر الرئيسي الرسمي لشركة Huawei في الصين، حيث اصطف الناس في طوابير منذ الصباح الباكر لشراء هاتف Mate 60 RS Ultimate Design، وهو مشهد يذكرنا كثيرا بحالة الزخم والترقب الذي شوهد أثناء إصدار أجهزة iPhone الحديثة في الصين.

من حيث المواصفات، يقدم هاتف Mate 60 RS Ultimate Design نفس مواصفات هاتف Huawei Mate 60 Pro+. ومع ذلك، هناك تغييرات طفيفة في طراز Ultimate Design، حيث يتميز بظهر من السيراميك ووحدة كاميرا على شكل أوكاتاجون ثماني الأضلاع.

يتم تقديم Mate 60 RS Ultimate Design في نكوينين مختلفين: 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 512 جيجابايت للتخزين بسعر 11999 يوان ( 1642 دولارًا أمريكيًا) و16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت بسعر 12999 يوان ( 1778 دولارًا أمريكيًا)، وهناك حد للشراء وهو جهاز واحد لكل شخص.، ويأتي بخيارات اللون الأحمر والأسود.

Mate 60 RS Ultimate Design

تقدم الشركة لمشتري هاتف Mate 60 RS Ultimate Design عضوية مجانية في بطاقة  هواوي Huawei لمدة عام واحد، مما يوفر مزايا مثل الوصول إلى صالة كبار الشخصيات في المطار ومحطة القطار، والتأمين على تأخير الرحلة، والاستشارات القانونية، وحتى دروس الفروسية. 

علاوة على ذلك تتوفر حافظات الحماية الحصرية Star Diamond باللونين الأسود والأحمر لمستخدمي Mate 60 RS Ultimate Design.

يحتوي هاتف Huawei Mate 60 RS Ultimate Design على لوحة OLED LTPO كبيرة بقياس 6.82 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز مع دعم دقة 1.5K، مع كاميرا أمامية مدمجة في الشاشة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا عمق ثلاثية الأبعاد للتعرف على الوجه. 

في اللوحة الخلفية يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة متغيرة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا تيلماكرو بدقة 48 ميجابكسل. يعمل بنظام التشغيل Harmony OS 4.0، ويأتي مزودًا بمعالج Kirin 9000s وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 وتخزين UFS 3.1.

يحتوي جهاز Mate 60 Pro + على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 88 وات وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات وشحن عكسي لاسلكي بقدرة 20 وات.

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 تشمل الميزات الإضافية وجود فتحة بطاقة NM، وبطاقتي اتصال SIM، وWi-Fi 802.11ax، وBluetooth 5.2، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مزدوج التردد، وNFC، ومكبر الأشعة تحت الحمراء، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الشاشة، واتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه، وتصنيف IP68 المقاوم للماء والغبار وزجاج حماية ضد الكسر والخدش من Kunlun Glass 2.

Huawei هواوي MatePad Pro 13 2 Huawei Watch Ultimate Mate 60 RS Ultimate Design

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