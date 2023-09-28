أقوى من تسلا موديل 3.. هواوي تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية

من المقرر أن تكشف شركة لوكسيد وهي شركة تصنيع السيارات التي تم تأسيسها بالتعاون بين شركة شيري وشركة هواوي، عن منافستها لسيارة Tesla Model S في نوفمبر، ولديها ثقة كبيرة في أول نموذج إنتاج لها، والذي يطلق عليه اسم S7.

أقوى من تسلا موديل 3 .. هواوي تكشف عن أحدث سيارتها الكهربائية

سيتم دعم Luxeed S7 بمنصة Chery E0X ومن المتوقع أن يتم بيعها مع زوج من المحركات الكهربائية. ولم يؤكد رئيس وحدة السيارات في هواوي، ريتشارد يو تشنج دونج، حتى الآن كم ستكلف S7، ولا على وجه التحديد ما هي الميزات التي ستتمتع بها، لكنه لم يخفِ أي أسرار حول السيارة التي تأمل في التخلص منها.

وقال: "ستظهر السيارة لأول مرة في أواخر نوفمبر". "ستكون متفوقة على طراز تسلا موديل S في جوانب مختلفة."

أقوى من تسلا موديل 3 .. هواوي تكشف عن أحدث سيارتها الكهربائية

وبينما تستمر مبيعات السيارات الكهربائية الصينية الصنع في الارتفاع، فإن المنافسة تتزايد أيضًا مع دخول مجموعة كبيرة من الشركات المصنعة الجديدة إلى السوق. وفقًا للمحلل Gao Shenالمقيم في شنجهاي، فإن علامة لوكسيد التجارية لديها توقعات كبيرة عليها.

وقال جاو: "شيري هي شركة قوية في مجال السيارات وأقوى شريك لهواوي في تطوير السيارات الذكية حتى الآن". "تم تعليق آمال كبيرة على Luxeed بسبب التعاون بين النفوذ التكنولوجي لشركة هواوي وثقل التصنيع لشركة شيري.

أقوى من تسلا موديل 3 .. هواوي تكشف عن أحدث سيارتها الكهربائية

تشكل لوكسيد أيضًا جزءًا مهمًا من توسع هواوي المستمر في مجال السيارات، وهي تبيع بالفعل المركبات من خلال العلامة التجارية Aitoالتي تم تشكيلها مع Seres، كما أنها تزود شركات تصنيع السيارات بما في ذلك Arcfox وAvatar Technology بأجهزة استشعار LiDARوالرقائق والمزيد، وفقًا لتقارير South China Morning Post.

من المقرر ظهور Luxeed S7 لأول مرة مع برنامج HarmonyOS 4 الجديد من هواوي، وسيأتي بشكل قياسي مع مجموعة كبيرة من ميزات الاتصال. ونظرًا لأنها ستستخدم بنية Chery's E0X.

من المتوقع أن تحتوي على حزمة بطارية مصدرها CATLمما يوفر لها نطاقًا يصل إلى 435 ميلًا (700 كم). تدرك Carscoops أيضًا أنها ستشمل أحدث نظام قيادة ذكي من هواوي ADS 2.0 مع LiDARمثبت على السقف، و12 مستشعرًا بالموجات فوق الصوتية، و11 كاميرا عالية الوضوح، ورادارات بموجة 3 ملليمتر.