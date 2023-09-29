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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورلا تطرح موبايل Moto E13 الاقتصادي بألوان جديدة

Motorola
Motorola

طرحت شركة  موتورولا  Motorola العديد من الهواتف الذكية الجديدة متوسطة المدى في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، من ضمنها  موديل Moto E13 المزود بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام مع وحدة بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة. 

أطلقت الشركة هاتف  موتورولا  موتو Moto E13 في السوق في وقت سابق من هذا العام بسعر يبدأ 6999 من روبية، وذلك مع تكوين 2 جيجا بايت رام و 64 جيجا بايت روم تخزين.

Motorola 

أثار هاتف Moto E13 إعجاب الجميع بتصميمه الأنيق العصري والشبابي وخيارات الألوان المبهجة الخاطفة للنظر، وفقًا لمنشور حديث على تطبيق X، تويتر سابقا، تطلق موتورولا متغيرًا لونيًا جديدًا لجهاز Moto E13، وهو الأزرق السماوي الجذاب.

وفقًا لمنشور حساب Motorola India، فرع الهند، يُطلق على الإصدار الجديد من Moto E13 اسم "Sky Blue". بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، جاء هذا الهاتف الذكي في الأصل بثلاثة خيارات للألوان: الأخضر (Aurora Green)، والأسود (أسود كوني)، والأبيض ( أبيض قشدي). 

Motorola 

الجدير بالذكر أن إصدار Sky Blue سيكون متاحًا للشراء على موقع البيع بالتجزئة Flipkart والموقع الرسمي لشركة  Motorola India. يمكن لأولئك الذين يتساءلون عن سبب هذا الزخم والحملة الدعائية القوية الاطلاع على مواصفات Moto E13 خلال السطور التالية.

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مواصفات موتورولا موتو E13

يأتي Moto E13 مع لوحة مقاس 6.5 بوصة توفر دقة HD +. تحت الغطاء، يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج وحدة مركزية من Unisoc T606 ثماني النواة مع وثلاثة خيارات متاحة لذاكرة الوصول العشوائي: 2 جيجابايت و4 جيجابايت و8 جيجابايت. 

نجد أن موتورولا موتو مزود بوحدة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 10 وات، مصحوبة بنوعين مختلفين من مساحات التخزين، 64 جيجابايت و128 جيجابايت، يمكن توسيع مساحة التخزين حتى 1 تيرابايت عبر منفذ بطاقة microSD.

على صعبد آخر، قدمت موتورولا مؤخرًا هاتف Motorola Edge 40 Neo، الذي يتميز بوجود شاشة منحنية الحواف رائعة وعامل شكل مضغوط.

Moto E13 Motorola موتورولا موبايل موتورولا موتو E13

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