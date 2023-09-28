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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفيش مكافآت| قرار عاجل من الجهاز الفني للزمالك.. وهذه تفاصيل مباراة الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

يستعد نادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لخوض مباراة إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نادي: الزمالك
الزمالك 

الكونفدرالية 

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم عن رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني رصد مكافآت خاصة للاعبين حال الفوز على أرتا سولار الجيبوتي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

جلسات مكثفة

وشدد المصدر على أن التدريبات الأخيرة شهدت جلسات مكثفة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على بطل جيبوتي بنتيجة كبيرة لضمان التأهل لدور المجموعات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

حكام مباراة الزمالك و أرتا سولار الجيبوتي

ويدير المباراة طاقم تحكيم غاني مكون من، الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

ويعقد في الرابعة عصر غدا الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي بأحد فنادق القاهرة، للاتفاق على زي الفريقين في اللقاء، وبعض الأمور الإدارية.

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انتهاء أزمة منع القيد للزمالك

في سياق متصل، أعلن خالد رفعت، المدير السابق للتسويق والتعاقدات في النادي الأبيض، والمسؤول عن حل أزمة القيد مع اتحاد كرة القدم المصري، نجاحه في رفع حظر القيد لنادي الزمالك بعد التنسيق مع الاتحادين الدولي والمصري.

وأعرب خالد رفعت عن شكره للاتحاد المصري لكرة القدم على مساعدته في إنهاء الأزمة وتمهيد الطريق لقيد اللاعبين، حيث يُسمح الآن للنادي بقيد اللاعبين الناشئين بشكل طبيعي، استعدادًا لقيد لاعبي الفريق الأول في يناير المقبل.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال النادي مهددًا بعقوبات إضافية بسبب الأقساط المستحقة والغرامات للاعبين آخرين، بالإضافة إلى وجود قضايا قائمة ينتظر النادي قراراتها.

نادي الزمالك - CNN Arabic
الزمالك 

موعد انتخابات الزمالك

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل، وذلك وفقاً لما أعلنته اللجنة الثلاثية التي تدير القلعة البيضاء ووزارة الرياضة.

وأغلق مساء الأحد 11 سبتمبر، باب التقدم لـ انتخابات الزمالك، الذي كان قد فتح يوم الإثنين 4 سبتمبر.

الجدير بالذكر أنه تم غلق باب الترشيحات الخاصة بانتخابات القلعة البيضاء، وخرج مرتضى منصور ونجليه من سباق الانتخابات، ولم يتقدم أي منهم للانتخابات الخاصة بالنادي.

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