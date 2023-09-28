جامعة عين شمس تطلق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بمركز الابتكار

أطلق مركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) المؤتمر الافتتاحي لمشروع "الاقتصاد الاخضرGreen Economy Hub" بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا (TU Berlin) والممول من الوكالة الالمانية للتبادل الثقافى ووزارة التعليم و البحث العلمى بألمانيا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب وبحضور كل من أ.د شهيره سمير زكي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدوليه والتعاون الأكاديمي، أ.د. ريم الكبرايتي مدير رابطة خريجين جامعة عين شمس، الدكتور/ Carsten Walbiner مدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، أ/ Lorena Mohr المفوضة من السفارة الألمانية، أ/ إنجي نافع رئيس مكتب الاتصال بالقاهرة لجامعة برلين التقنية، الأستاذ الدكتور/ Jan Kratzer ممثل من جامعة برلين التقنية Technische Universität Berlin.

يأتي ذلك تحت إشراف ا.د. ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق دعم المبتكرين و النوابغ و المشرف العام على انشطة مركز الابتكار و ريادة الاعمال بجامعة عين شمس، ا.د. عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الأعمال، د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و ريادة الأعمال، د. محمد الشيخ مدير وحدة نقل التكنولوجيا بالمركز، د. إسلام عدلي مدير الأنشطة الطلابية بمركز الإبتكار وريادة الأعمال و فريق العمل د. محمود شمس مدير العمليات بمركز الابتكار و ريادة الاعمال، ا. لبنى رفعت مدير مشروع بمركز الابتكار و ريادة الاعمال.

ويعتبر مشروع الاقتصاد الأخضر استكمالا لاتفاقية التعاون المبرمة بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ومركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية فيما يعرف بمشروع "حلول مبتكرة للجيل الرابع من الصناعة" (ISI4Egypt) ومدته 12 شهر.

ويهدف المشروع إلى التوعية وتثقيف جيل المستقبل من الموظفين والمديرين والمتخصصين الذين يمكنهم قيادة وتنفيذ التحول الأحضر في مصر. من خلال تزويد طلاب وخريجي جامعة عين شمس بالتفكير الريادي الأخضر والمهارات اللازمة لدفع عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت هناك حاجة إلى تفكير مبتكر وأساليب جديدة وحلول مستدامة. ويستهدف البرنامج الطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس.

وبدأ اليوم بكلمات إفتتاحية لإدارة جامعة عين شمس ثم كلمات للسادة القائمين علي المشروع ثم شرعت المحاضرات القصيرة لينطلق المحاضرين وهم (منين القليوبي، محمد النجار، مونيكا فهيم، شريف النبراوي، غونيس كناور) في عمق أكبر للإقتصاد الأخضر "المحاضرة الأولى: الاستدامة في المجتمعات الحضرية والصناعية، المحاضرة الثانية: كيف يمكن للتكنولوجيا المالية أن تساعد في تنفيذ الاقتصاد الأخضر، المحاضرة الثالثة: الأسطح الخضراء للمدن الخضراء، المحاضرة الرابعة: الواقع الافتراضي نحو الاستدامة، المحاضرة الخامسة: الطبيعة الإبداعية: إنشاء مجموعات أدوات ذاتية الصنع ومستدامة ذات تقنية منخفضة لمساعدتك على الإبداع. بالإضافة لمجموعة رائعة من ورش العمل التي ركزت علي مفاهيم أوسع للإستدامة المالية والإقتصاد الأخضر قد ورش العمل مجموعة من الخبراء وهم (بروفيسور: جان كراتزر، د: مالطا & د: بول وولف، بروفيسور: هواي نجان ترونج،د: منين القليوبي، أ: محمد عجيز) الورشة الأولي: نقل أكاديمي ذو تأثير مستدام، الورشة: نماذج وأدوات الأعمال المستدامة، الورشة: ريادة الأعمال تقود الاستدامة، الورشة الرابعة: الصناعة 4.0: خطوة نحو التحول العادل.

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس