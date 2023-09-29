تسريب كل مواصفات تابلت لينوفو الجديد Lenovo Tab M11

تستعد شركة "لينوفو" لإطلاق جهازها اللوحي الجديد في الأسواق العالمية، طراز Lenovo Tab M11 متوسط المدى.

في وقت سابق من العام الحالي، كشفت الشركة النقاب عن تابلت Tab M10 5G في الهند ومناطق أخرى من العالم ويأتي مزودًا بشاشة LCD مقاس 10.61 بوصة مع معالج كوالكوم شريحة Snapdragon 695 تحت الغطاء، والآن، تستعد لإصدار تابلت جديد يسمى Tab M11 وبالفعل بدأت التقارير الإخبارية على المواقع التقنية المتخصصة في الكشف عن مواصفاته الكاملة في تسريبات من مصادر مطلعة، في السطور التالية كافة تفاصيل الجهاز اللوحي.

Lenovo Tab M11

Lenovo Tab M11

كشف تقرير من Windows Report عن معظم التفاصيل حول جهاز Lenovo Tab M11 المنتظر، مشيرًا إلى أنه "لا يمثل تحسنًا كبيرًا عن سابقه على الإطلاق"، ويقصد طراز Tab M10 الذي تم إطلاقه منذ 3 سنوات وبالطبع لا يقصد إصدار M10 5G.

يأتي الجهاز اللوحي الجديد بتصميم مختلف مزود بمستشعر كاميرا واحد على وحدة مستطيلة كبيرة في الخلفية، ومعه علامة Dolby Atmos التجارية على الظهر بالإضافة إلى شعار Lenovo.

Lenovo Tab M11

وفقًا للتقرير، يزن الجهاز حوالي 466 جرامًا فقط ويبلغ ارتفاعه 166 ملم. يقال إن Lenovo Tab M11 مع لوحة LCD مقاس 11 بوصة توفر دقة 1920 × 1200، و من المفترض أن تدوم بطاريته لمدة تصل إلى 10 ساعات من تشغيل مقاطع الفيديو ويتم شحنها من خلال كابل شحن 5 فولت / 2 أمبير.

من الواضح أن الجهاز اللوحي سيتم تقديمه بلونين الرمادي Luna Gray والأخضر Seafoam Green.

على صعيد البرمجيات، سيعمل من خلال نظام تشغيل أندرويد 13 وسيحصل على ترقيتين رئيسيتين لنظام التشغيل (حتى Android 15). يُقال أيضًا أن لينوفو ستقدم تحديثات أمنية لمدة 5 سنوات للجهاز اللوحي، حتى يناير 2028.

تحت الغطاء، سيتم تشغيله من خلال معالج "ميدياتك" شريحة MediaTek G88 ثماني النواة مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 4/8/12 جيجابايت رام وذاكرة تخزين 128 جيجابايت روم قابلة للتوسيع)، حتى 1 تيرابايت مع وجود منفذ لبطاقة MicroSD.

ستقوم Lenovo أيضًا بإصدار ملحقات وإكسسوارات حاصة بالتابلت منها القلم الرقمي وحافظة Folio للكمبيوتر اللوحي ولكن من المحتمل أن تضطر إلى شرائها بشكل منفصل.

من المرجح أن يكون Tab M11 جهازًا لوحيًا اقتصاديًا متوسط المدى مناسب للطبقة المتوسطة مثل سابقاته. للمقارنة، تبلغ تكلفة جهاز Tab M10 موديل عام 2020 حوالي 180 دولارًا، بينما يبلغ سعر جهاز Tab M10 5G حوالي 419 دولارًا في أوروبا.