المواصفات الكاملة لسلسلة تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 FE قبل طرحها

أطلقت شركة "سامسونج" عملاق الصناعة الكورية أول جهاز لوحي من الـ fan edition عام 2021، وكان وقتها طراز Galaxy Tab S7 FE لتحقق من خلاله نجاحا كبيرا بين عشاق العلامة التجارية.

كشفت التقارير الأحدث أن "سامسونج" تستعد لإطلاق أجهزة لوحية جديدة من نوع "Fan Edition"، بعد غياب عامين عن السوق، في تقرير جديد، قام موقع Winfuture.de بتسريب كل مواصفات الجهازين اللوحيين Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Tab S9 FE Plus. إليك في السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بهما.

Galaxy Tab S9 FE

من المتوقع أن يتميز جهاز Galaxy Tab S9 FE بلوحة عرض LCD مقاس 10.9 بوصة بدقة 2304 × 1440 بكسل، في حين سيكون جهاز Galaxy Tab S9 FE Plus الأعلى نموذجًا أكبر يضم شاشة LCD مقاس 12.4 بوصة بدقة 2560 × 1600 بكسل. بكسل، والنقطة الجديرة بالملاحظة أنه من المتوقع أن يكون طراز Plus الأكبر فقط هو الداعم لقلم S-Pen الإلكتروني

تحت الغطاء، سيتم تشغيل سلسلة Tab S9 FE بواسطة معالجات Exynos 1380 SoC، و يقال إن الإصدار الأساسي (الفانيليا) سيصل في تكوينات مختلفة، الأول 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت للتخزين والثاني 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت للتخزين.

في الوقت نفسه، سيصل Galaxy Tab S9 FE + بخيارات تخزين 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت للتخزين و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت للتخزين. ستحتوي سلسلة Tab S9 FE على فتحة بطاقة microSD لتوسيع مساحة التخزين الأساسية.

Galaxy Tab S9 FE

وفيما يتعلق بإمكانيات التصوير، فمن المتوقع أن يحتوي كلا الطرازين على كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 12 ميجابكسل. من المتوقع أن يحتوي طراز Plus على كاميرا إضافية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل في الخلف، سيكون نظام التشغيل Android 13 المستند إلى واجهة مستخدم One UI 5.1.

سيكون جهاز Galaxy Tab S9 FE مع بطارية بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة، بينما طراز Galaxy Tab S9 FE Plus مع بطارية سعة 10090 مللي أمبير في الساعة ، مع 45 ساعة من الاستخدام.

على صعيد الاتصال، من المتوقع أن يقدم كلا الجهازين ميزات مثل Bluetooth 5.3 وWi-Fi 6 و5G (اختياري) وNFC. سيأتي كلا الطرازين أيضًا بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

سعر Samsung Galaxy Tab S9 FE وسعر Tab S9 FE+ (تسريبات)

في أوروبا، سيبدأ سعر سامسونج Galaxy Tab S9 FE من 529 يورو (555 دولارًا أمريكيًا)، في حين سيبدأ سعر Tab S9 FE + من 699 يورو (735 دولارًا أمريكيًا). ومن المتوقع أن يأتي كلا الطرازين بألوان منها الرمادي والنعناعي والفضي والخزامي، وسيكون متغيرات 5G من سلسلة Tab S9 FE بتكلفة إضافية قدرها 100 يورو.