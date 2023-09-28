“دمية”.. صحفي أمريكي شهير يصف بايدن بـ”المختل عقليا”

قال الصحفي الأمريكي الشهير، بيل أورايلي، إن الولايات المتحدة تشهد حاليا عصرا من الاضطرابات، حيث أصبح الرئيس "المختل علقيا" جو بايدن، دمية في أيدي التقدميين في البيت الأبيض.

وقال أورايلي، في مقابلة مع المذيع الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون: “الرئيس بايدن، في رأيي، مختل عقليا”.

وأضاف أن “بايدن لا يحكم الولايات المتحدة، لكنه يفعل فقط ما يقوله له التقدميون”، مشيرا إلي أنه “في عهد الرئيس جو بايدن، حلت الفوضى والاضطرابات”.

وقال أورايلي: “حركة حياة السود مهمة، وتقاعس الشرطة، وعدم معاقبة أي شخص على جرائمه، وفرض ضرائب على الناس لدرجة أنهم ليس لديهم أصول”.

وأكد أن معظم المواطنين الأمريكيين لا يدركون ذلك، حيث أن الصحافة تتعاون أيضًا مع الحركة التقدمية وتتكتم على كل شيء.

وفي وقت سابق، قالت مجلة “سبكتاتور”، إن الحالة الجسدية والنفسية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يمكن أن تصبح مشكلة خطيرة لإعادة انتخابه.

وأوضحت المجلة، أن "المسؤولون الرئاسيون تجاهلوا المخاوف بشأن عمر بايدن... لكنهم يدركون جيدًا أن هناك مشكلة خطيرة.. وقال ثلثا الناخبين إنهم قلقون من أن بايدن لا يتمتع بالصحة الجسدية والعقلية اللازمة للخدمة كرئيس”.

وأضافت أنه “إذا أجرى الديمقراطيون حملة انتخابية كاملة ووضعوا بايدن أمام الناخبين، فسوف يخاطرون بالوقوع في أخطاء فادحة وقصص مختلقة وعدم اتساق في التصرفات”.