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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يكشف عن قرار لـ بايدن نقل أمريكا إلى الجحيم

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن ارتفاع أسعار الطاقة عزز عائدات روسيا، بينما تواجه الولايات المتحدة تهديدات اقتصادية كبيرة بسبب تحولها إلى الطاقة النظيفة.

وفي كلمته أمام مؤيديه في شركة دريك إنتربرايزز، وهي شركة غير نقابية لتصنيع قطع غيار السيارات بالقرب من ديترويت، أدان ترامب إدارة الرئيس جو بايدن بسبب سياساتها بشأن السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، ووصفها بأنها خطر على صناعة السيارات الأمريكية.

وحذر ترامب من أن التحول إلى السيارات الكهربائية سيقضي على الوظائف في أكبر شركات صناعة السيارات في أمريكا ويجعلها في نهاية المطاف عفا عليها الزمن.

وقال ترامب: “بالنسبة للعاملين في صناعة السيارات، فإن انتقال بايدن إلى العمل بالكهرباء هو انتقال إلى الجحيم.. الانتقال إلى البطالة”.

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وأضاف: “كانت الولايات المتحدة أكثر استقلالا في مجال الطاقة من روسيا والصين خلال فترة ولايته كرئيس، بينما نحن الآن نتوسل إلى الدول لتمنحنا البنزين”.

وحذر ترامب قائلاً: “سوف نخسر بلادنا”، معتبراً أن موسكو “حققت ثروة” وتواصل الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.

ترامب بايدن

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