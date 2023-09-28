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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القاضية المكلفة بمحاكمة ترامب ترفض التنحي

أرشيفية
أرشيفية

رفضت القاضية الأمريكية تانيا تشاتكان، الأربعاء، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب تنحيها عن ترؤس جلسات محاكمته في الدعوى الفدرالية المرفوعة ضده بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة انتخابات 2020 الرئاسية، مؤكدة مجددا على حيادها.

وكان محامو الرئيس السابق طلبوا في 11 سبتمبر من القاضية الفدرالية التنحي، معللين طلبهم بتعليقات أدلت بها خلال ترؤسها جلسات محاكمة لمتهمين بالمشاركة في الهجوم الذي شنه أنصار للرئيس السابق على مبنى الكابيتول مطلع 2021.

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وفي 6 يناير 2021 اقتحم مئات من أنصار ترامب مقر الكونغرس في محاولة لمنع المشرعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وفي المذكرة التي طالبوها فيها بالتنحي، قال محامو الرئيس الجمهوري السابق إن "القاضية تشاتكان اقترحت، في ما يتصل بدعاوى أخرى، وجوب محاكمة الرئيس ترامب وسجنه". لكن القاضية ردت على طلبهم هذا بالقول إن ما أدلت به خلال جلسات الاستماع المشار إليها، ولا سيما لجهة أن المشاركين في الهجوم على مبنى الكابيتول تصرفوا "من منطلق ولاء أعمى لشخص، هو بالمناسبة، لا يزال حرا اليوم"، لم يكن سوى سرد واقع للرد على طلب المتهمين من المحكمة الرأفة بهم.

وأضافت أن أيا من التصريحات التي أدلت بها في هذا السياق لا يندرج في إطار "محاباة أو عداء عميق من شأنه أن يجعل إصدار حكم عادل أمرا مستحيلا"، وهو الشرط الذي حددته المحكمة العليا لطلب تنحي قاض عن قضية ينظر فيها، مشددة على أن تنحي القضاة يجب أن يظل أمرا استثنائيا.

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