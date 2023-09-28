عضو بـ الكونجرس الأمريكي يكشف عن تحول مفاجئ في تحقيق عزل بايدن

قال السيناتور الديمقراطي، جيمي راسكين، اليوم الخميس، إنه واثق في أن الجمهوريين ليس لديهم أسباب لعزل الرئيس جو بايدن.

وقال راسكين، في اجتماع للجنة المراقبة بمجلس النواب الأمريكي كجزء من جلسات الاستماع الخاصة بعزل بايدن: "اللجنة تلقت 12 ألف صفحة من البيانات مطبوعة على كلا الجانبين، ولا تظهر أي منها سنتًا واحدًا ذهب إلى الرئيس جو بايدن".

وأضاف أن إجراءات عزل بايدن التي يقودها الجمهوريون يتم تنفيذها لصالح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وطالب السيناتور الديمقراطي، باستدعاء محامي ترامب وعمدة نيويورك السابق رودي جولياني ورجل الأعمال ليف بارناس للإدلاء بشهادتهما.

وقال راسكين : "لقد أجرينا مقابلات مع الجميع، من شركاء هانتر بايدن التجاريين إلى عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي المشاركين في التحقيق، ولم نعثر على أي دليل على ارتكاب الرئيس بايدن أي مخالفات".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب الأمريكي، أولى جلسات التحقيق في عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن من منصبه.

وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب الأمريكي، السيناتور جيمس كومر، إن “الرئيس بايدن كذب على الشعب الأمريكي في ثروة عائلته”، مشيرا إلي أن “بايدن وعائلته تلقوا رِشى من أطراف خارجية بينها الصين”.

وأضاف كومر: “حددنا 9 أفراد من عائلة بايدن استفادوا من مخططات تجارية مشبوهة”، مؤكدا أن “هانتر بايدن متورط بالحصول على أموال من أوكرانيا بطريقة غير مشروعة”.

وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب الأمريكي: “هانتر بايدن استخدم سلطة والده لعقد صفقات مالية مشبوهة”.

وأضاف أن “الطائرة الرئاسية للبيت الأبيض سهلت تنقلات هانتر بايدن المشبوهة”.

وأكد كومر، أن “وزارة العدل الأمريكية تريد إبعاد الشبهات عن هانتر بايدن”، موضحا أن نجل الرئيس الأمريكي يجني الأموال لصالح عائلته بطرق ملتوية ومستغلا اسم والده”.