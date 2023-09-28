دفعت فلوس كتير | منشور مثير من فرج عامر بشأن لاعبي الدوري

انتقد فرج عامر رئيس نادي سموحة لاعبي الدوري العام المصري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر: الدوري العام المصري فرق كتير دفعت فلوس كتير وجابت لاعبين كتير لكن الاداء فقير ، نقص في اللياقة نقص في التركيز، جميع عناصر المبارة منتظرين صفارة النهاية من اول لحظة في المباراة.

وحقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على منافسه فاركو بنتيجة هدف دون رد في المبارة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف المصري البورسعيدي في الدقيقة 54 من عمر اللقاء بعد سيطرة كاملة على الكرة والفرص.

ووصلت نسبة استحواذ المصري لـ 63 % مقابل 37 % لصالح فريق فاركو.

وصل فريق المصري البورسعيدي للمرمي 14 مرة وسدد 4 كرت فقط بشكل صحيح في حين وصل فريق فاركو 10 مرات وسدد كرتين فقط بشكل صحبح.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولي برباعية أمام الاهلي فيما يحل فريق فاركو بالمركز الثامن عشر في جدول الترتيب.