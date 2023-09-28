مش عارف تنام.. كيف تتخلص من الأرق بسبب الاكتئاب والحالة النفسية

الاكتئاب يمكن أن يعطل النوم العميق ويسبب الأرق من الضروري محاولة استعادة نمط نوم منتظم لتحقيق الشفاء التام.

ووفقا لما جاء في موقع “ betterhealth٠”تتضمن بعض النصائح لاستعادة نمط النوم المنتظم عند المعاناة من الاكتئاب ما يلي:

عند المعاناة من الاكتئاب حاول الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم.

إذا كنت تقلق بشأن بعض الأمور أثناء الليل، فخصص بعض الوقت لحل المشكلات أثناء النهار.

تجنب شرب الكافيين بعد الساعة 4 مساءً وحاول ألا تشرب أكثر من كوبين من المشروبات التي تحتوي على الكافيين (مثل القهوة أو الشاي القوي أو الكولا أو مشروبات الطاقة) يوميًا.

تجنب استخدام الكحول خلال المعاناة من الاكتئاب لمساعدتك على النوم و عندما يتحلل الكحول في جسمك، فإنه يجعلك تنام بشكل أقل عمقًا وتستيقظ بشكل متكرر.

امنح نفسك وقتًا للاسترخاء قبل الذهاب إلى السرير وإذا كنت تعمل أو تدرس، توقف قبل 30 دقيقة على الأقل من وقت النوم وافعل شيئًا يبعث على الاسترخاء.

امنح عقلك استراحة من الأنشطة عبر الإنترنت مثل وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ساعة قبل وقت النوم، وفكر في وضع هاتفك في غرفة منفصلة عن غرفة نومك في الليل كما أن الاستخدام الكثيف للهاتف يسبب الاكتئاب