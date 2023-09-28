شاهد | المران الأخير للأهلي استعدادًا لمواجهة سانت جورج غدا

نشر الإعلامي أحمد شوبير صورا من مران الأهلي استعدادًا لمواجهة سانت جورج الأثيوبي بدوري الأبطال.

وعلق شوبير علي الصور قائلا: مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لمواجهة سانت جورج الأثيوبي بدوري الأبطال غداً.

يواجه النادي الأهلي تحديات كبيرة في مباراتيه المقبلتين أمام فريق سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. ويأتي هذا التحدي بسبب غياب مهاجم الفريق الأول أنتوني موديست والمغربي رضا سليم عن الفريق في هاتين المباراتين المهمتين.

غياب أنتوني موديست

أحد أبرز الأخبار التي أثارت اهتمام الجماهير الأهلاوية هو غياب الفرنسي أنتوني موديست عن مباراتي فريقه أمام سان جورج الإثيوبي. ويعود سبب هذا الغياب إلى قيده في فترة القيد الثالثة المستحدثة لهذا الموسم من 1 إلى 30 سبتمبر، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". وهذا يعني أنه لا يحق للاعبين الذين تم قيدهم خلال هذه الفترة المشاركة في مباريات دور الـ32، وسيتمكنون من المشاركة بداية من دور المجموعات. وهذا القرار منع موديست أيضًا من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي السابقة.

